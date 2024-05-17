Medya konusu ele alındı

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Emel Yılmaz’ın yürüttüğü “Medya ve Kimlik” dersi kapsamında, KAÜ öğrencileri uygulamalı alan araştırması yapmak amacıyla Diyalog Medya Grubu’na ziyaret gerçekleştirdi.

Dr.Emel Yılmaz eşliğinde gerçekleşen ziyaret esnasında, KAÜ öğrencilerinin hazırlamakta oldukları makale çalışmasının içeriği ele alınarak “Medyada Kadın Temsileri ve İdeoloji” konusunda Diyalog Medya bünyesindeki TV2020 Haber Müdürü Özlem Çemendal ile görüşme gerçekleştirildi.

Görüşmede, ülkemizde gazetecilik mesleğini yürüten ve medya sektöründe hizmet veren kadınların yaşadığı zorluklar hakkındaki görüşlerini paylaşan Özlem Çemendal, medyada yer alan kadın temsillerinin farklı ideolojik bakış açılarına bağlı olarak kamusal alanlarda nasıl yansıtıldığına dair bilgiler aktardı.

Öte yandan, Öğretim üyesi Dr. Emel Yılmaz ve KAÜ öğrencileri Diyalog Medya Grubu’nu da gezerek birçok konuda bilgi aldı. Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Derya Ercan’dan da alanıyla ilgili bilgi alan öğrenciler, deneyimli program yapımcısı ve spiker Funda Bedir’den de programcılık ve seslendirme konularında bilgi aldı.

