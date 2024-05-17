Yeni vizyonu anlattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Maraş Raportörü ve İtalyan Parlamenter Piero Fassino ile önceki gün Cumhurbaşkanlığı'nda bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre Fassino ve Tatar’ın heyetlerinin de yer aldığı yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kıbrıs meselesi ve Maraş'a ilişkin ön rapor taslağı ele alındı.

Cumhurbaşkanı Tatar görüşmede, Kıbrıs Türk halkının özden gelen müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüye dayanan gerçekçi ve sürdürülebilir bir çözüm için yeni bir vizyon ve duruş ortaya koyduklarını ifade etti.

Rum tarafının yarım asırdan fazla süredir en az 15 çözüm planını reddettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Annan Planı’nın da buna dahil olduğunu söyledi.

Rum tarafının çözüm planını reddetmesine rağmen Kıbrıslı Rumların AB'ye alındığını ancak uluslararası toplumun Kıbrıs Türk halkına yönelik tecridin sona erdirilmesine yönelik verdiği taahhütleri yerine getirmediğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının, Temmuz 2017'de Crans-Montana'da sürecin çökmesine neden olarak federal çözüme yönelik son girişimi de reddettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının güç ve refahı Kıbrıs Türk halkıyla paylaşma konusundaki isteksizliği nedeniyle federal çözüm müzakerelerinin tükendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC'nin yapıcı yaklaşımının, uluslararası hukuka uygun olarak özel mülkiyet haklarına saygı gösterilmesini amaçladığını belirterek, yüzlerce eski Maraş sakini Rum'un Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından tanınan Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurarak iade, takas ve tazminata dayalı etkili bir çözüm arayışı için talepte bulunduğunu da sözlerine ekledi.

