Adaletsizlik ortadan kalkmalı

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası'nın (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Göç Yasası olarak bilinen 47/2010 sayılı Yasaya tabi çalışanlar için maaş adaletsizliğinin halen sürdüğünü belirterek “Göç Yasası’na tabi çalışanlara hayat pahalılığına ek artış yapılmasını talep ediyoruz” dedi.

Bengihan yazılı açıklamasında, temel tüketim maddelerine yapılan zamların her geçen gün artarak geçim sıkıntısının derinleştiğini ve emekçilerin açlık sınırında, yoksulluk içinde yaşamaya reva görüldüğünü belirtti.

Bengihan, 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası ile Göç Yasası kapsamında çalışanlar arasındaki maaş adaletsizliğinin giderilmesi için kamuda yetkili sendikalar olarak 2022 yılında Başbakan ile protokol imzalandığını kaydetti.

