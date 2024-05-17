Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 26. Bahar Festivali önceki gün kortej yürüyüşüyle başladı.

Açıklamaya göre, Mağusa Gelişim Merkezi (MAGEM) önünde başlayıp, üniversite kampüsü içerisinde tamamlanan yürüyüşe, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Öztüren, Prof. Dr. Sonuç Zorlu ve Prof. Dr. Salih Katırcıoğlu ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Festival alanına kadar devam eden yürüyüş, rektör yardımcılarının kurdele keserek, Bahar Festivali’ni resmi olarak başlatmalarıyla sona erdi. Aynı saatlerde DAÜ Arama Kurtarma Kulübü (DAÜ-KUT) festival alanında bir gösteri yaptı.

Bu yıl “Mola Ver. Başarının Tadını Çıkar” temasıyla düzenlenen Bahar Festivali açılışında konuşan Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu, “Şimdi dinlenme ve mola verme zamanı. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Keyfini çıkartın” dedi.

Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren de, öğrencilere seslenerek, DAÜ’nün 45 yıllık bir deneyime sahip olarak bu günlere geldiğini belirtti. Prof. Dr. Öztüren, öğrencilere, iyi eğlenceler diledi.

DAÜ Bahar Festivali 18 Mayıs’a kadar devam edecek.