Hizmet ayağınızda

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da kurulan pazar yerinde hizmete giren mobil aşılama uygulaması vatandaşı memnun etti. Alışveriş yapmaya giden vatandaşlar, aşı olma imkânı da buldu. Özellikle iş yoğunluğu nedeniyle fırsat bulamayan vatandaşlar mobil aşılama noktalarına rağbet gösterdi.

Kimisi ilk kez, kimisi de ikinci veya üçüncü doz aşısını yaptırdı. Vatandaşlar “Hem alışverişimizi yaptık hem de ayağımıza kadar getirilen hizmetle aşımızı da yaptırdık” ifadelerini kullandı. Sadece Lefkoşa’da değil, Girne’de Çarşamba Pazarı, Gazimağusa’da ise Perşembe günleri kurulan pazar yerinde mobil aşılama hizmeti veriliyor.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Sağlık Bakanlığı Mobil Aşılama hizmetlerinin devam ettiğini, vakaların ve kayıpların çoğalmaması için aşı olmak gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Üstel aşı çağrısı yaptı

Bakan Üstel açıklamasında, salgınla mücadelede tehlikeye karşı aşı ve tedbirlerin büyük önem taşıdığına işaret ederek, “Covid-19 ile ilgili önemli bir ilerleme kaydedilmesine rağmen salgının hala ciddi bir tehdit olduğunu unutmamamız gerekmektedir” dedi.

Bakan Üstel, şunları kaydetti:

“Gerek uzun bir aradan sonra başlayan yüz yüze eğitim, gerekse iş hayatının devamı, en önemlisi sağlığımız ve sevdiklerimiz için aşı olmak toplumsal bir ödevdir.

Vakaların ve kayıpların çoğalmaması için birlikte mücadele etmek büyük önem taşımaktadır.”

Üstel, Mobil Aşılama Birimleri’nin Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa açık pazar yerlerinde hizmet vermeye devam ettiğini de hatırlattı.

Üstel, özellikle iş yoğunluğu nedeniyle fırsat bulamayan vatandaşların mobil aşılama noktalarına rağbet gösterdiğini söyledi.

******

Mobil aşı noktaları

Henüz aşı olmayan kişilerin kimlik kartları, 2. ve 3. doz aşı yaptırmak isteyen kişilerin ise aşı kartlarıyla gitmeleri gereken mobil aşı noktaları şöyle belirtildi:

Lefkoşa

Her Pazar: Lefkoşa Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında

Girne

Her Çarşamba: Girne Pazar Alanı 15.00-19.00 saatleri arasında

Gazimağusa

Her Perşembe: Gazimağusa Pazar Alanında 15.00-19.00 saatleri arasında.

Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2021, 09:13