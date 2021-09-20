Baldırından bıçakladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu’da birlikte eğlenen iki arkadaş alkolü fazla kaçırınca olay çıktı. Arkadaşlar arasında çıkan kavgada 176 promil alkollü olduğu açıklanan Alişan Memişoğlu, Emre Gürpınar’ı baldır kısmından 2 kez bıçaklayarak yaraladı.

Emre Gürpınar’ın da olay esnasında 105 promil alkol tesiri altında olduğu açıklandı. Gürpınar’ın ayrıca son bir yıldır ülkede kaçak kaldığı tespit edildi.

Zanlılardan Alişan Memişoğlu ‘yaralama’, Emre Gürpınar ise ‘ciddi darp’ ve İkamet izinsiz’ olduğu suçlamasıyla dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Önce içtiler sonra kavga ettiler

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis, zanlıların 18 Eylül 2021 tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Tatlısu’da, alkol tesiri altında tartıştıklarını, ardından birbirlerine elleri ve ayakları ile vurarak, darp ettiklerini söyledi. Polis, kavga esnasında Alişan Memişoğlu’nun, tasarrufundaki çakı ile Emre Gürpınar’ı baldır kısmından 2 kez bıçaklayarak yaraladığını anlattı.

Polis, Alişan Memişoğlu’nun 176, Emre Gürpınar’ın ise 105 promil alkol tesiri altında olduğunu da açıkladı.

Polis, Gürpınar’ın, bir yıldır ülkemizde kaçak olarak bulunduğunun da tespit edildiğini ifade etti. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren nöbetçi Yargıç, zanlıların, 3’er gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.