Holguin’i bekliyor

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın bir hafta sonra adaya ziyarette bulunacağını belirterek, Genel Sekreterin beklenen yeni inisiyatifiyle ilgili girişimleri başlatacağını ifade etti.

Erhrüman, Kıbrıs Türk tarafının, halkın çözüm iradesi doğrultusunda ve uzun süredir ortaya koyduğu ilke ve yaklaşımlar çerçevesinde görüşmeye hazır olduğunu belirterek, “Sorun yaratmaktan değil, sorun çözmek için diyalog ve diplomasiden yanayız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, BMGS’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın adaya ziyareti öncesinde açıklama yaparak, değerlendirmelerde bulundu.

Erhürman açıklamasında, “BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Sn. Maria Angela Holguin Cuellar bir hafta sonra adada olacak. Güneyde seçimler gerçekleşti. Kısa bir süre sonra da dönem başkanlığı sona erecek. Sn. Genel Sekreter, beklenen yeni inisiyatifi ile ilgili girişimleri yavaş yavaş başlatıyor” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili olarak adanın kuzeyinden ve güneyinden art arda açıklamalar yapıldığına işaret eden Erhrüman, “Biz, iyi niyetle, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda, uzun bir süreden beri ortaya koyduğumuz ilke ve yaklaşımlar çerçevesinde görüşmeye hazırız.” dedi.

Diyalog ve diplomasiden yanayız

“Ne beklentileri ölçüsüz biçimde artırmak doğru, ne de daha işin başında süreci öldürme çabasına girmek” ifadelerini kullanan Erhürman, “Adada ve bölgede sorunların çözümü, hem adada hem de bölgede, herkesin kazanacağı kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasının yolu. Bunun tek yöntemi de diyalog ve diplomasi.” dedi. Cumhurbaşkanı, “Her zamanki gibi sabır, soğukkanlılık, ciddiyet ve kararlılıkla hazırlanıyoruz” dedi.

Gereksiz açıklamalar yapmayacaklarını ve gereksiz açıklamalara yanıt yetiştirme çabasına girmeyeceklerini belirten Erhürman, halkın bilgi alma ve yanıltılmama hakkı çerçevesinde gerekli açıklamaları yapmaktan da kaçınmayacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı, “Sorun yaratmaktan, sorun büyütmekten, çok konuşmaktan değil, sorun çözmek için diyalog ve diplomasiden yanayız. ” dedi.

