Hoş geldin Aypars

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da dünyaya gelen Aypars, 2021’in ilk bebeği oldu. Lefkoşa’da hizmet veren Miracle Cyprus Hastanesi’nde Amir-Hanife Peyravi çiftinin saat 01.59’da erkek bebeği dünyaya geldi.

Adı Aypars konulan bebek, anne ve babasına büyük bir mutluluk yaşattı.

Anne Hanife Peyravi, “Bebeğimiz 2021 yılının ilk bebeği olarak dünyaya gelmesi bize sürpriz oldu” derken, baba Amir Peyravi de “Aypars ikinci çocuğumuz ve çok mutluyuz” şeklinde konuştu.

Sürpriz oldu

Diyalog’a konuşan Hanife Peyravi şunları söyledi; “Bebeğimiz 2021 yılının ilk bebeği olarak dünyaya gelmesi bize sürpriz oldu. Sağlıklı bir şekilde dünyaya geldiği için çok mutlu ve heyecanlıyım. Bebeğimize Aypars ismini verdik ve hem ailemize hem de vatana millete hayırlı bir evlat olmasını diliyorum. Sizlere de heyecanımıza ve mutluluğumuza ortak olduğunuz için teşekkür ederiz.”

Baba Amir Peyravi de “2020 gerçekten herkes için sıkıntılı bir yıl oldu. 2021 yılı bizim için şanslı ve güzel başladı inşallah herkes için böyle güzel geçer. Aypars’ın sağlıkla büyüyerek vatana ve millete hayırlı bir evlat olmasını temenni ediyorum. Aypars bizim ikinci oğlumuz olarak dünyaya geldi. 4 yaşında bir oğlum daha var” sözleriyle duygularını anlattı.



