‘Hakemliği seviyorum’

Beyzade ÜNALMIŞ

Ülkenin başarılı futbol hakemi Kerem Eran ülkede genel anlamda sporun dışa açılmamasının burukluğunu yaşadığını ifade ederek, mevcut durumdan daha fazlasını ve iyisini hak ettiklerini söyledi. Futbolu çok sevdiğini ve işinden dolayı erken bırakmak zorunda kaldığını belirten Kerem Eran, hakemliğe ise tamamen tesadüfen başladığını belirtti.

Futbolu küçük yaştan beri seviyorum

8 Mayıs 1978 doğumlu olduğunu ifade eden başarılı hakem Kerem Eran, 15 yıl futbol oynadığını söyledi. Türkiye’de Aliağaspor, Manisadonatımspor, Sivasdivriğisspor’da oynadığını söyleyen Kerem Eran, ülkemizde ise Aydoğan ve Mormenekşe takımlarında futbol oynadığını aktardı. Futbolu çok sevdiğini ancak işinden dolayı bırakmak zorunda kaldığını söyleyen yeşil sahaların başarılı hakemi Kerem Eran, hakemliğe ise tamamen tesadüfen başladığını belirtti.

14 yıldır hakemlik yapıyor

2006 yılında hakemliğe Lefke deplasmanında genç takımlar mücadelesinde yardımcı hakem olarak görev aldığını belirten Kerem Eran, ilk orta hakem olarak düdük çaldığı karşılaşmanın Akçay’da gençler karşılaşması olduğunu söyledi. İlk yardımcı hakeminin Ahmet Dayı olduğunu da ifade eden Eran, 2006 yılında başladığı hakemliği keyif alarak sürdürdüğünü ifade etti.

Saha içi diyalog karşılıklı olur

Saha içinde ‘Oyuncularla diyalog kurarken zor anlar yaşanır mı?’ sorusunun sorulması üzerine ise açıklama yapan Kerem Eran, saha içi kurulan diyaloğun karşılıklı sevgi ve saygıya bağlı olduğunu belli dönemlerde zor anlar yaşasa da sonunun keyifli bittiğini ifade etti.

Unutulmayanlarda YAK-MTG var

Herkes gibi kendisinin de unutulmayanları olduğunu söyleyen başarılı hakem Kerem Eran, birinci sıraya 3-3 berabere biten Yenicami – Mağusa Türk Gücü maçını koydu. Saha içi mücadele, oyun kalitesi ve atmosferi yanında 3-1’den Mağusa Türk Gücü’nün 3-3’e getirdiği maçın unutulmaz olduğunu söyleyen Eran, Serdarlı- Çetinkaya maçının da tarihte aldığı yer itibariyle unutulmayanları arasında yer bulduğunu söyledi.

Zorlandığı deplasmanın olmadığını ancak Lefke deplasmanının her yönü ile zor deplasman havasına yeterli olduğunu belirten Kerem Eran, ambiyans ve atmosfer olarak 2013-2014 sezonunda yönettiği Yenicami – Lefke süper kupa maçı ile birlikte 2018-2019 yılında yönettiği Yenicami – Mağusa Türk Gücü kupa finalinin hafızasında ciddi yer bıraktığını vurguladı.