Yeni mali destek geliyor

Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiadis, koronavirüsünün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin gevşetilmeyeceğini, ancak etkilenen sektörler için yeni mali desteğin yakında açıklanacağını söyledi.

Rum Haber Ajansına göre Anastasiadis yaptığı açıklamada “epidemiyolojik durum, şu andan itibaren gelecekte daha sıkı tedbire yol açacağı için Maliye Bakanı da birkaç gün içinde yeni mali destek tedbirlerini açıklayacak” dedi.

Anastasiades; Kıbrıs’ın Avrupa ve diğer ülkelerin aldığı sert önlemlerden kaçınarak pandeminin en yoğun aşamasıyla mücadele etmekte olduğuna dikkat çekti.

Anastasiades, önceliğin vatandaşların sağlığını ve güvenliğini; sağlık sistemini korumak olduğunu ve işletmelerin yaşatılmasını, işyerlerinin ve hassas grupların korunmasını sağlamak olduğunu bildirdi.

Tedbirlerden dolayı birçok ailenin Yeni Yılı tek başlarına geçireceklerini, kendisinin de öyle yaptığını belirten Anastasiades, hükümetin tedbirlerden en fazla darbe alanları, Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Refah Bakanlığı’yla Maliye Bakanı’nın açıklayacağı mali destekle ilgili yeni tedbirlerin ötesinde, hükümetin cömertçe desteklemeye devam edeceği konusunda güvence verdi.

Anastasiades, tedbirlere uyan ve ön safhadaki kahramanları destekleyen vatandaşlara teşekkür ederken “Ancak tedbirler henüz gevşetilmeyecek” dedi.

Anastasiades, normale dönmek için geriye sayımı başlatan bilim adamlarına da teşekkür etti.