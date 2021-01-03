Yeni mali destek geliyor

Rum Yönetimi Başkanı Nicos Anastasiadis, koronavirüsünün yayılmasını önlemek için alınan tedbirlerin gevşetilmeyeceğini, ancak etkilenen sektörler için yeni mali desteğin yakında açıklanacağını söyledi.
Rum Haber Ajansına göre Anastasiadis yaptığı açıklamada “epidemiyolojik durum, şu andan itibaren gelecekte daha sıkı tedbire yol açacağı için Maliye Bakanı da birkaç gün içinde yeni mali destek tedbirlerini açıklayacak” dedi.
Anastasiades; Kıbrıs’ın Avrupa ve diğer ülkelerin aldığı sert önlemlerden kaçınarak pandeminin en yoğun aşamasıyla mücadele etmekte olduğuna dikkat çekti.
Anastasiades, önceliğin vatandaşların sağlığını ve güvenliğini; sağlık sistemini korumak olduğunu ve işletmelerin yaşatılmasını, işyerlerinin ve hassas grupların korunmasını sağlamak olduğunu bildirdi.
Tedbirlerden dolayı birçok ailenin Yeni Yılı tek başlarına geçireceklerini, kendisinin de öyle yaptığını belirten Anastasiades, hükümetin tedbirlerden en fazla darbe alanları, Çalışma, Sosyal Güvenlik ve Refah Bakanlığı’yla Maliye Bakanı’nın açıklayacağı mali destekle ilgili yeni tedbirlerin ötesinde, hükümetin cömertçe desteklemeye devam edeceği konusunda güvence verdi.
Anastasiades, tedbirlere uyan ve ön safhadaki kahramanları destekleyen vatandaşlara teşekkür ederken “Ancak tedbirler henüz gevşetilmeyecek” dedi.
Anastasiades, normale dönmek için geriye sayımı başlatan bilim adamlarına da teşekkür etti.
Bir zamanlarin hopy yoppy cocugu Serdar Denktas bunun abiside boyleymis Bu serdar bankanin icini bosaltmisti Kudret Ozersayda benim gotum kelmi deyip bi de o pompaladi hortumladi (Mine Boyaci Eski kocasi) millete devlete gecirdiler sonuc mu?Alisti bunlar alistirdi milleti bunlar Devletin icinde serefsiz satilmis vatan hainleri bu serefsiz o. cocuklari hirsizlari berat ettirdi. Bunlar alismis calmaya talana hortuma kadin kiz cocuk peskes cekmeye.Dur diyen ne yapiyosun diye namuslu adami da ortadan kaldirdilar. Vatan haini de serefsiz de cok devlette calisan. Nasil olsa, biz Serdar Denktas -Muge -Mine Boyaci -Kudret Ozersay olarak kesemize kaliyor talanlar- fonlamalar- calmalar havada ucusan kocanlar- istasyon arazileri-dandik tiriskadan bi universite (Bolumleri talan hirsizlik hortumlama fonlama pezevenklik) Kisaca bu Denktas-Boyaci-Ozersay ailesine-yardim yataklik eden Eminyet gucleri, Adalet bakanligi Savcilar-Hakimler-Istikbarat-Emniyet gorevlileri artik biliyolar ki yardim ederlerse bu ailelere serfsiz haysiyetsiz onursuz pez…k , vatan millet haini olacaklarini. Serdar Denktas senin baban bu ulkede calisti karsiligini da tiskirincaya kadar bol bol aldi ve size de peskesi zaten cekti.(Imam osurursa cemaat de Sicarmis) Bu da sen ve ailen Kisilere, Millete, Devlete Askere, Emniyete,istikbarata gecirme-duzme-hayatlariyla oynama hakki vermiyor. krallik yok burda serdar muge uctas uckagittas 1992-93 yaptigin serefsizligin hesabi acik bende kapanmadi. 1993-94 hesap acik kapanmadi. 2000-2003 hesap acik kapanmadi. Caldiklarini talan ettiklerini fonladiklarini faiziyle iade edicen Serdar Denktas mis efendiy mis. Mugeee-Mineee-Kudreeettt simdi uyanik ya hopi yopi serdar denktas, kudret ozersaya sinyal veriyor millet keriz bi bu uyanik it telefonla mesaj atsana arasana Başsavcı Sarper Altıncık,i ( bide kullaniyo savcinin haberi bile yoktur kim bilir serdas denktas uckagitdas dalavereci serefsiz boyun) dokunulmazlığı kaldırılsa da istifası reddedilen, eski Başbakan, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yargılanmasına adaya geldiği gün başlanacağını açıkladı. "Geldiği gün, yargılama başlar…” serdar denktas sinyalleri bu ahlaksiz hep gazeteler uzerinden sinyal verir telefonlari dinleniyormus