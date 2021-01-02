Herkes eve kapandı

Ömer KADİROĞLU

Salgın nedeniyle oldukça zor bir yılı geride bırakan, Coronavirüs tedbirleri nedeniyle yılbaşı kutlaması da yapamayan vatandaşlar, 2021’in ilk günü evlerine kapandı. İdari tatil olmasından dolayı da evde kalma imkanı bulan vatandaşlar, aileleriyle vakit geçirirken, sokaklar sessizliğe büründü.

Lefkoşa’nın en yoğun yerlerinden olan Dereboyu ve Metropol bölgelerinde pandemi dolayısıyla uzun zamandır yoğunluk yaşanmıyordu ancak yılın ilk günü olan dün daha da tenhalaştı. Kamu çalışanları idari tatilini yaparken, mağaza sahipleri de dükkanlarını açmadı.

Öğle saatlerine kadar büyük bir durgunluk ve sessizliğin hakim olduğu Lefkoşa’da öğleden sonra bir nebze hareketlenme yaşandı.

Kısıtlı sayıda kafe, market ve restoran kapılarını açarken, vatandaşlar azar azar da olsa sokaklara çıktı.