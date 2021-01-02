11 kişi yakalandı

Hüseyin ÇİÇEK

Polis ekipleri, yılbaşı akşamından başlayıp dün sabah saatlerine kadar ülke genelinde sıkı kontroller yaptı. Kontrollerde adli şube, trafik ve cürümleri önleme ekipleri yer aldı.

Ekipler, gece 22.00’den sabah 05.00’e kadar süren sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişi tespit etti.

Polisten verilen bilgiye göre; ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde gece saat 22.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 11 kişi tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işleme gidildi.

Yasaklar yürürlükte

Ülkede son günlerde tırmanışa geçen Coronavirüs vakalarına karşı 30 Aralık 2020’de açıklanan yeni önlemler, önceki gün uygulamaya girdi.

Önlemler arasında yer alan gece kısmi sokağa çıkma yasağı ilk olarak, yılbaşı akşamında da uygulandı.

4 Ocak 2021’e kadar gece saat 22.00’den sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak olacak.

Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

Yasaktan sağlık çalışanları, emniyet mensupları ve görevde olan kişiler muaf tutulacak.