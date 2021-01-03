Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nde çok renkli yılbaşı partisi

Dünyanın Renkleri Kreş ve Okul Öncesi Eğitim Merkezi’nin minikleri, 2020’ye veda 2021’e merhaba partisi düzenledi.

Öğretmenlerin ve okul yönetiminin yoğun hazırlık yaparak gerçekleştirdikleri partiye katılan miniklerin rengarenk kıyafetleri oldukça dikkat çekiciydi.

Minikler güzel bir gün geçirirken, hep birlikte 2021’in hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Okul yönetimi de yayınladığı mesajda şöyle dedi:

“Çocuklarımızla birlikte söylüyoruz ve diliyoruz sağlıkla mutlulukla gel 2021.

Çocuklarımızın ve bizlerin buna çok ihtiyacı var.

2021'e bir de mesajları var.

Doyasıya arkadaşlarıyla oyun oynamayı, öğretmenlerine kocaman sarılmayı, parklarda bahçelerde oynamayı çok hem de çok özlemişler."