Dayanışma önemli

Funda BEDİR

Kuzey Kıbrıs’ın tanınmış iş kadınlarından Güliz Kaner, 2020 yılında başlayan pandemi krizi sırasında dinlenme ve yakınlarıyla ilgilenme fırsatı bulduğunu belirtirken, 2021 yılına ilişkin beklentilerini Diyalog’a anlattı.

“Geçtiğimiz yılın benim için tek iyi tarafı tamamen kapandığımız dönemde çocuklar ve torunlarla vakit geçirme fırsatı bulmuş olmamdır” diyen Kaner şunları kaydetti:

“Uzun yıllar yoğun iş trafiğinden ne kendimle ne de çevremdekilerle ilgilenme imkanım çok da olmamış. Kendimi dinledim hayatın sadece işten ibaret olmadığını idrak ettim. Tabii bu sene ailecek çok üzüntüler yaşadık dolayısıyla değer yargılarım hayata bakış açım değişti.”

2021’den beklentiler

Güliz Kaner, 2021’den beklentilerini ise şöyle aktardı:

“Samimi cevap vermek gerekirse inanın bilemiyorum. 2021’den beklentim düzgün yönetim ve yapıcı kararların alınması. Hele ki bu zorlu pandemi döneminde çok daha önem kazandı. İnsanlarımızın sağlık ve ekonomik açıdan zora düşmeden yaşamalarını arzu ediyorum. Elimizden geldiğince yardımlaşmaya önem vermemiz duyarlı bireyler haline gelmemiz çok önemli. Sadece ada için değil tüm dünyada çocukların mutlu olmasını istiyorum. Açlık, hastalık vs. bitsin…

Ama gelin görün ki beklentilerimin olamayacağının da farkındayım tek yapabileceğimiz Kıbrıs Türk’ü kimliğimizi koruyabilmek, ona sahip çıkalım hiç olmazsa. Herkese iyi bir yıl diliyorum. Kendinizi ve ailenizi koruyun, güçsüze yardım edin.”

Çıraklı: Değer yargıları değişti

İş kadını Yeşim Çıraklı ise pandemi sürecinde değer yargılarının değiştiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Sağlığın hayatımızdaki önemini biliyorduk, her kutlama mesajında önce sağlık diyorduk ama tabi ki 2020 de çok daha fazla anlam kazandı bu kelime. Değer yargılarımın değiştiği bir sene oldu. Onun dışında sevdiklerimin mutluluğuna şahit oldum. Aile bağları daha da bir önem kazandı. Tabii tüm bu yaşananlar kimi zaman lafın gelişi söylediğimiz çevremizi korumanın önemini bir kez daha ve daha gerçekçi gözler önüne serdi. . Yıllardır süre gelen ekonomi 2020 yılında çok daha farlı bir ekonomik yönetim platformuyla karşılaştı ve koşullar zorlaştı. Yapılabilecek şeylerin yapıldığını ve bu süreci iyi geçirdiğimizi düşünüyorum .

Yeşim Çıraklı2021’den beklentilerini anlatırken “İnsanoğlunun eski, hür, özgür sağlıklı günlerde dolaşabileceği ve ekonominin tekrar canlandığı bir yıl dilerim… Beklentim bu yöndedir ve gerçek olmasını diliyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2021, 03:04