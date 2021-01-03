Voleybolu bıraktı

Beyzade ÜNALMIŞ

Meliz Örtunç voleybolun hep yaşamının bir parçası olduğunu bu nedenle diğer proje ve planlarının hep ikinci planda olduğunu söyledi. Gerçek olan şu ki; filenin sultanı parkenin değişilmez ismi “7” numarası Meliz Örtunç, voleybola veda etti.

Plaj voleybolu fazla özveri ister

Plaj voleybolu ile salonu birlikte götürdüğü dönemlerde plajın daha ağır olduğunu ve daha fazla özveri istediğini iyi anlayıp kavradığını ifade eden Meliz Örtunç, plaj voleybolu yaptığı dönemde çok yoğun ve yorucu idmanlar yaptığını söyledi. Plaj voleybolunda çok güzel ve anlamlı yılları olduğunun altını çizen Meliz Örtunç, geçmiş yıllarda Acapulco’da her hafta yapılan turnuvaların yaşantısında yine unutulmazları arasında yer aldığını söyledi. Unutamadığı en önemli anısının partneri Ayşen ile Güney Kıbrıs’ta zor şartlarda elde ettikleri şampiyonluk olduğunu söyleyen Meliz Örtunç, tüm ambargo ve kısıtlamalara rağmen o dönemin kendisi adına unutulmaz olduğunu belirtti.

Voleybola hizmet sürecek mi?

Filenin “7” numarası olan Meliz Örtunç’un 26 yıllık sürecin sonunda ‘Antrenörlük yapar mısın?’ sorusuna ise, günümüz şartlarında antrenörlük yapmasının zor olduğunu bir ara aklında olmasına rağmen bırakma sebebi olan voleybolu aynı sürecin devam etmesinden dolayı antrenörlük konusunu da düşünmediğini ifade etti.

Altyapı yetersiz

Voleybolda altyapının özellikle Lefkoşa’da çok kötü olduğunu bunun da voleybolu bırakmasına ve antrenörlük düşünmeyişine sebep olduğunu söyleyen Meliz Örtunç, defalarca altyapı konusunun gündeme gelmesine rağmen değişen bir şeyin olmadığını ifade etti.

Özveri ile çalışan birkaç isim dışında ada genelinde ciddi sıkıntının olduğunu ve bugün liglerin de tıkanmasına altyapının eksikliğinin sebep olduğunu belirten Meliz Örtunç, takım sayısının az oluşu ve artmayışının da en büyük sebebinin bu olduğunu söyledi. Hem altyapı yetersizliği hem de tesis yetersizliği aynı zamanda voleybola yatırım yapan kulüp sayısının az oluşunun voleybolu bırakmasına sebep olduğunu söyleyen Meliz Örtunç, bunların da tümünün oynanan voleybolun kalitesinin düşmesine ve cazibesini kaybetmesine neden olduğunu belirtti. Tüm bunlardan dolayı voleybolda veda noktasına geldiğini aktaran başarılı oyuncu Meliz Örtunç, voleybolun yaşamında hep bir parça olarak kalacağını söyledi. Sporsuz bir yaşamı düşünmediğini basketbol ve futbol maçlarını da izlemeye gittiğini belirten Meliz Örtunç, oğlunun da başarılı bir sporcu olarak ülkesine hizmet etmesini istediğini belirterek sözlerini tamamladı.