Bitcoin 30 bin doları aştı

Kripto para birimi Bitcoin'in değeri bugün ilk kez 30 bin doları aşarak rekor kırdı. Eylül başında 10 bin dolar olan Bitcoin'in değeri son 4 ayda üçe katlandı.

Dijital para birimi Bitcoin, dün ilk kez 30 bin dolar seviyesini aşarak rekor tazeledi. Aralık ayında ilk kez 20 bin doları aşan kripto para birimi, dün 31 bin doların üzerini gördü.

Aralık 2017’de 19 bin dolarla rekor kırdıktan sonra düşüşe geçen ve büyük dalgalanmalar yaşayan Bitcoin, 24 Kasım 2020’de bir kez daha 19 bin doları aşmıştı.

2020 yılının eylül ayı başında 10 bin dolar seviyesinde olan Bitcoin, 4 ayda değerini üçe katlamış oldu.

Bloomberg Intelligence Analisti Mike McGlone, geçen ay paylaştığı bir notta, Bitcoin'in teknoloji meraklıları ve spekülatörler haricinde küresel portföy yatırımcıları tarafından da giderek artan bir ilgiyle karşılandığını söylemişti.

Değerindeki çok sert dalgalanmalar ve merkez bankalarının para basma tekeli nedeniyle Bitcoin’in bir para birimi olarak kullanılması zor görünse de, bir varlık olarak geleceği olabileceği konuşuluyor.