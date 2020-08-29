“Hükümet bunu başaramadı”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, vatandaşın pandemi döneminde devleti yanında hissetmesi gerektiğini belirterek hükümetin bunu başaramadığını savundu.

Yapılan açıklamaya göre; Denktaş, Gazimağusa’da Mücahit Komutanları Derneği’ni ziyaret ederken, Küçük Sanayi Bölgesini gezdi ve Perşembe Pazarı’nda vatandaşlar ile bir araya geldi.

Mücahit Komutanları Derneği’ni ziyaretinde konuşan Denktaş, siyasetteki tecrübesi ile hükümetin yarattığı belirsizlik tablosunu ortadan kaldırmak amacıyla aday olduğunu söyleyerek, değişik partilerin tabanlarından, kararsızlardan ve seçime gitmeyi düşünmeyen kişilerden kendisine destek geldiğini belirtti.

“Mahkûmuz bunu mutlaka hayata geçirmeliyiz” denilen iki toplumlu, iki kesimli federasyon teziyle bir yere varılamayacağının görüldüğünü söyleyen Denktaş, “Yeni bir yol çizmemiz lazım. Bu yeni yolu çizerken de gerçeklere dayalı hareket etmek bizim boynumuzun borcu. ‘Bu olamıyorsa ne olabiliri?’ konuşmamız gerekir. Eğer, uzlaşamıyorsak, anlaşamıyorsak ucu açık değil, ufku açık bir yaklaşımla olaylara yaklaşmamız gerekir.” dedi.

Sanayi ve pazarda vizyonunu anlattı

Serdar Denktaş, Gazimağusa temasları kapsamında Küçük Sanayi Bölgesini de ziyaret ederek işletme sahipleri ve çalışanlarla sohbet ederek seçim vizyonunu anlattı, sorunları dinledi.



Daha sonra perşembe pazarında esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlar ile bir araya gelen Denktaş, burada da sohbetler gerçekleştirdi.Denktaş ayrıca, pazardan alışveriş de yaptı.

DAÜ’yü de ziyaret etti

Öte yandan Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın ile bir araya geldi.

Denktaş, burada yaptığı konuşmada adanın ilk üniversitesi unvanını taşıyan DAÜ’yü ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, seçim dönemi olsa da, ziyaretin aynı zamanda DAÜ’nün yeni yönetimine bir hayırlı olsun ziyareti olduğunu dile getirdi.

Öğrenci yerleştirme sınavı sonucu çıktığında KKTC’yi tercih eden öğrenci sayısının geçen yıla göre bir artış göstermesinin memnuniyet verici olduğunu ancak bu öğrencilerin gelebilmeleri için yapılması gerekenler olduğunu ifade eden Denktaş: “Bunu hükümetimizin acilen ele alması lazım. Çünkü başka bir nedenle öğrencilerin gelişi düşünülmeden uçak sayısının düştüğü bir ortamda yaşıyoruz şu anda. Ne yapacaklar, nasıl yapacaklar, bu öğrencilerin buraya gelmesi için nasıl imkânlar sağlamaktayız ülke olarak bunun üzerine hemen düşünülmesi gerekir “ dedi.

Denktaş DAÜ ziyareti kapsamında sırasıyla DAÜ Personel Sendikası, DAÜ Akademik Personel Sendikası ve DAÜ Birlik ve Dayanışma Sendikası’nı da ziyaret ederek Yönetim Kurulu üyeleri ile görüştü.