45 günlük bekleme

Suna ERDEN

Eski erkek arkadaşını öldürmek için kiralık katil tutmakla suçlanan Sevil İleri (29), ona yardımcı olduğu iddia edilen Durmuş Kaya (44) ve 2 bin 500 lira karşılığında cinayet işlemeyi kabul eden Murat Gören (27) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarılırken, polis işlenmek istenen suçun cinayet olduğunu, ağır ceza öngördüğünü belirterek, tutuklu yargı talebinde bulundu.

Zanlıların avukatları tutuklu yargı talebine itiraz etti, bu nedenle 6 saat duruşma yapıldı. Savunma zanlıların yargılamadan kaçmayacağına dair mahkemeyi ikna etmeye çalıştı ve kefil olabilecek tanıkları dinletti.

Ancak Yargıç Temay Sağer, ‘öldürmek için gizli ittifak kurmak’ suçunun ciddiyetine vurgu yapıp,



Zanlıları 45 gün süreyle cezaevine gönderdi.

Soruşturma tamamlandı

Teminat duruşmasında öncelikle zanlılar hakkındaki iddialar aktarıldı. Soruşturmayı yapan polis, zanlılar Sevil İleri, Durmuş Kaya ve Murat Gören’in adam öldürmek için gizli ittifak kurmak suçundan tutuklu olduklarını anımsattı. Polis, Sevil İleri’nin peşini bırakmadığı gerekçesiyle Sadık Akan isimli şahsın öldürülmeye çalışıldığını belirtti. Polis, İleri ile Kaya’nın cinayeti işlemesi için Murat Gören ile anlaşma yaptıklarını söyledi. Polis memuru, cinayeti işlemek için 2 bin 500 lira alan Gören’in öldüreceği kişinin arkadaşı olduğunu öğrenip vazgeçtiğini ifade etti. Polis, Durmuş Kaya ve Murat Gören’in Türkiye ve KKTC, Sevil İleri’nin ise KKTC vatandaşı olduğunu, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargı talebinde bulundu.

Tutuklu yargıya itiraz

Zanlıların avukatları tutuklu yargı talebine itiraz etti. Zanlıların yargılamadan kaçmayacağına dair mahkemeyi ikna etmeye çalışan savunma, kefil olabilecek tanıkları dinletti. Kefillerin mahkemede dinlenmesi nedeniyle duruşma 6 saat sürdü.

Kefillerin dinlenmesinin ardından kararını açıklayan Yargıç Temay Sağer, işlendiği iddia edilen suçun ciddiyetine vurgu yapıp, 3 zanlıyı da 45 günlüğüne cezaevine gönderdi.

Zanlılar ‘öldürmek için gizli ittifak (iş birliği) kurmak’ suçundan yargılanacak.