Ortak hedef bu olmalı

Cumhurbaşkanı ve bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı’nın, sağlık örgütlerinin yönetici ve temsilcileri ile bir araya geldiği bildirildi.

Toplantıya; Kıbrıs Türk Tabipler Birliği, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Diyetisyenler Birliği, Hemşireler ve Ebeler Birliği, Diş Tabipleri Odası, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası, TIP-İŞ, Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Birliği, Psikologlar Birliği, Veteriner Hekimler Birliği, Eczacılar Birliği yöneticileri ile temsilcileri katıldı.

Yapılan açıklamaya göre Akıncı konuşmasında, “Ortak hedefimiz yaşanan sıkıntıları el birliğiyle aşmak olmalı. Önceliğimiz halk sağlığı olmalı. Devletin sosyal dayanışmaya ve yardımlaşmaya önem vererek bu sıkıntıların aşılması için destek vermesi lazım” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Covid-19 vakalarının iki ayı aşkın bir süre sıfırlanmasının ardından bir günde 19 yeni vaka ile karşılaşılmasının, açılım sürecinin bilimsel veriler ve sağlık uzmanlarının uyarılarının yeteri kadar ciddiye alınmadan yürütüldüğünü ortaya çıkardığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Akıncı, özellikle tüm dünyayı olduğu kadar halkı da tehdit eden küresel bir salgın konusunda hükümetin tutarlı davranarak, sağlığı temel alan önlemleri uygulaması gerektiğini ifade etti.Akıncı, “Halk sağlığını tehlikeye atacak hiçbir model kabul edilemez” dedi.

“Görev sadece oy vermek değil”

Halkın çoğunluğunda oldukça ciddi bir desteklerinin olduğunu gözlemlediğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu seçimde göreve devam yetkisini almak ilk adım. Ondan sonraki süreçte, bu dönem bize destek olacak yurttaşlarımız ve örgütlerin görevi, sadece oy vermekten ibaret kalmayacak” dedi.

Akıncı yoğun bir kabul günü geçirdi

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı dün, piyanist Rüya Taner’i Bağımsız Gençlik Derneği yöneticilerini, Birleşik Krallık Kıbrıs Türk Öğrenci Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerini ayrı ayrı kabul ederek görüştü.

