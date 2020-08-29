3 gramı 350 lira

Suna ERDEN

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda tasarrufunda 329 gram uyuşturucu ele geçirilen Ürdün uyruklu Rashad Mahjoub, polise her şeyi itiraf etti.

Zanlı, Güney Kıbrıs’ta yaşayan arkadaşıyla internet üzerinden iletişime geçip, uyuşturucu istediğini, Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde tanımadığı bir şahıstan teslim aldığını anlattı.

Zanlı, ithal ettiği uyuşturucunun bir kısmını içip, geri kalanını 3’er gram olarak 19 ayrı pakete koyup, satışa hazır hale getirdiğini, müşteri bulması halinde her birini 350 TL’ye satmaya hazırlandığını itiraf etti.



Zanlı dün ek süre talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Suçunu itiraf etti

Soruşturmayı yürüten polis, 25 Ağustos 2020 tarihinde saat 18.30 sıralarında zanlı Rashad Mahjoub’un Hamitköy'de kalmakta olduğu evde arama yapıldığını söyledi. Polis, yapılan aramada komodin üzerinde bir gram hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olan metal öğütücü bulunduğunu ifade etti. Polis, evin yatak odasındaki dolap içerisinde 19 ayrı foil kâğıdına sarılı satışa hazır 38 gram hintkeneviri, çöp torbası içerisinde de 290 gram ağırlığında uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Polis, ayrıca aynı dolap içerisinde uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 26 bin 500 TL, 50 Sterlin, 180 Euro, 100 Dolar nakit ele geçirildiğini açıkladı.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını kaydeden polis, gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiğini belirtti.

Polise her şeyi anlattı

Polis, zanlının ifadesinde 21 Ağustos 2020 tarihinde Güney Kıbrıs’ta yaşayan arkadaşıyla internet üzerinden iletişime geçip, uyuşturucu istediğini, Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde tanımadığı bir şahıstan teslim aldığını anlattığını söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda bulunan uyuşturucunun 5 gramını içtiğini, geri kalanını19 ayrı foil kâğıdına sarıp, müşteri bulması halinde her birini 350 TL'den satacağının tespit edildiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının bağlantılarının araştırıldığını kaydeden polis, 7 gün ek süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.