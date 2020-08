‘Cebimizdeki para eridi’

Ömer KADİROĞLU

Döviz kurlarındaki dalgalanma, Türk Lirası’nın değer kaybetmesi ekonomiyi olumsuz etkilerken, vatandaşın cebine giren para da gün geçtikçe eriyor. Kirasını dövizle ödeyenler, kredi borcu olanlar artıştan en çok etkilenen kesim olurken, bunun yanı sıra ithal edilen ürünlerin fiyatlarının artması da vatandaşın belini iyice büküyor. Salgın nedeniyle ekonomik zorluklar çektiklerini ifade eden vatandaşlar, döviz artışıyla pahalılık da oluştuğunu söyledi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Salgın nedeniyle ekonomimiz zaten kötü durumda. Bir de dövizdeki artış bizi iyice endişelendiriyor” ifadelerini kullandı. Vatandaşlar, “Türk Lirası kazanıyoruz. Dövizdeki yükseliş cebimize giren parayı da eritti” dedi.

Mehmet Senar (Moonstar Döviz Bürosu)

“Dövizde büyük bir yükseliş var ve bu daha da kötü bir duruma gelebilir. Şu anda TL’nin pek bir değeri kalmadı. Yatırımcılar TL’nin faizleri düşük olduğu için yatırım yapmak istemiyor. TL dövize karşı her geçen gün değer kaybediyor. Ülkede üretim olmadığı için her şey dışarıdan geliyor ve dövize endekslidir. Bunun yanında kira, ev alımı, araç alımı gibi durumlarda da TL kazandığımız halde döviz ödüyoruz. Kötüye giden bir ekonomimiz var. Bu konuda alınabilecek önlemlerden biri de TL’nin faiz oranlarını ve banka mevduat faizi oranlarının arttırılarak insanları TL’ye yönlendirmemiz gerekiyor. İnsanlar sürekli döviz yapma telaşı var. Faiz oranları artmazsa bu böyle devam edecektir. Dövizdeki yükseliş tamamen durmaz ancak TL faiz oranlarında kayda değer bir yükseliş yapılırsa dövizdeki yükseliş yavaşlayabilir.”

Erkan Kaya

“Dövizde son günlerde yaşanan yükseliş ekonomimizi olumsuz yönde etkiledi. Dövizin yükselmesi ile ilgili rahat eden var mı bilmiyorum ancak biz bittik. Yakın zamanda eğitim sezonu açılacak ve kolejde okuyan bir torunum var. Allah yardımcımız olsun. Dövizin yükselmesi ile birlikte marketlerde de ciddi bir yükseliş yaşanıyor. Bununla birlikte sadece gıda değil her alanda olumsuzluklara neden oluyor. Çünkü ülkeye neredeyse tüm ürünler yurt dışından dövize endeksli geliyor. Hükümet yetkililerinin bir an önce bu konuda bir çözüm üretmesini istiyoruz.”

Mehmet Sürücü

“Dövizdeki artış nedeniyle alım gücümüzü kaybettik ve ne yazık ki geçim zorlaştı. 6 kişilik bir aileyiz ve alışverişlerimizde ciddi etkileri oluyor. Döviz borcu ödemiyoruz ancak temel ihtiyaçlarımız genelde ithal ürünler olduğu için dövizle birlikte onlar da yükseliyor. Yarın okullar açılacak ve çocuklarımızın okula kayıtları için de paraya ihtiyacımız olacak. Önümüzü göremiyoruz Allah hepimizin yardımcısı olsun. Yetkililerden bu konu ile ilgili bir çözüm üretmesini bekliyoruz. Elimizden gelen tasarrufu yapmaya çalışıyoruz ve her zaman alışverişimizi tam yapamıyoruz.”



Kenan Evren“Dövizde yaşanan ciddi artışlar vatandaşların alım gücünü olumsuz yönde etkiliyor. Adada ne yazık ki ev kiraları, araç satışları, temel ihtiyaçların büyük bir bölümü dövize endekslidir. Bu nedenledir ki dövizdeki artış tüm adada olumsuzluklara neden oluyor. Döviz borcum yok ancak çevremde döviz borcu ödeyen arkadaşlarım olduğundan nasıl bir zorluk yaşadıklarını biliyorum. Daha önce bir marketten 500 lira alışveriş yapabiliyorduk şu anca 300 liralık alışveriş yapıyoruz. Yetkililerden bu konuda önlemler bekliyoruz. Yerel üretime geçilmeli ve devlet de bu konuda teşviklerde bulunması gerekiyor. Dövizdeki bu artış ülkenin içerisinde bulunduğu durumla bağlantılıdır. Bu artış önümüzdeki süreçte daha da devam edecektir. Artış bu hızla devam ederse ithalata bağlı bir ülke olduğumuz için Türkiye’yi 10 etkilerse KKTC’yi 100 etkileyecektir.”Alpay Tuğaç“Dövizdeki artış nedeniyle olumsuz yönde etkileniyoruz. Vatandaşların alım gücü her geçen gün düşüyor. Günlük ihtiyaçlar ve diğer ihtiyaçlar çok fazla artış gösteriyor. Elimizdeki para bir buz parçası gibi eriyip gidiyor. Yetkililerden bu konuda bir çözüm üretmesi gerekiyor. Gerek dış piyasadaki gerekse Türkiye’deki etkenler nedeniyle yükselen döviz kurları vatandaşın belini iyice büküyor.”Zerrin Erdilek“Döviz kurları aldı başını gidiyor. Halimiz ne olacak bilemiyorum. Pandemi dönemindeyiz ve hem ekonomik hem de sağlık yönünden olumsuz etkilenirken bir de dövizdeki yükseliş ekonomimizi bitme noktasına getirdi. Endişe içerisindeyiz. Döviz borcum yok ancak ödeyenlerin çok sıkıntılar yaşadığını biliyoruz. Devlet yetkililerinden bu konuda bir önlem alması ve piyasada denetimler yapmasını istiyoruz.”Canan Erdin“Döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle olumsuz yönde etkileniyoruz. Bu duruma bir an önce bir çözüm getirmesi gerekiyor. Pandemi nedeniyle sıkıntılar yaşayan vatandaşlar bir de bu yüzden alım gücünü kaybediyor ve insanlar iyice bunalıma giriyor. Dövizdeki yükseliş mutfak alışverişlerimizi olumsuz etkiliyor. İki ay önce 300 lira iken bugün mutfak alışverişimiz iki katına çıkmış durumdadır. Döviz borcum yok ve olanların da Allah yardımcısı olsun.”