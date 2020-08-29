İkizlerden birini önceden kaybetmiş

Lefke’de dün ikiz bebek taşıyan 31 yaşındaki Cristina Zeybek’e, kaldırımda yürürken araba çarptı.

Hastaneye kaldırılan Cristina’nın önce kaza nedeniyle ikiz bebeğinden birini kaybettiği açıklandı.

Ancak kapsamlı muayene sonucu bebeklerden birinin kazadan 3-4 gün önce öldüğü tespit edildi. Karnındaki çocuklardan birinin ölü olduğunu kazayla birlikte fark eden Cristina büyük bir şok yaşarken, diğer bebeğin ve annenin zarar görmemesi için önlem alındı.

Doktorların ölen bebeğe operasyon yapacağı belirtildi.

Kaldırıma çıkıp, yayaya çarptı



Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre; dün saat 09.00 sıralarında Lefke’de meydana gelen kazada, Gözde Coşan’ın (23) yönetimindeki LM 386 plakalı salon araç ile aşırı süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada, direksiyon hâkimiyetini kaybedip kaldırım üzerine çıktığı ve kaldırım üzerinde yaya olarak yürümekte olan Cristina Zeybek’e çarptığı belirtildi.Kaza sonucu yaralanan Zeybek ambulans ile kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesinde yapılan ilk yardım müdahalesinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edildi.Burada yapılan muayenesinde 6 aylık hamile olan Zeybek’in karnındaki ikiz çocuklarından birinin ölü olduğu, kendisinin de sağ ayağının kırık olduğu tespit edildi.Cristina Zeybek yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınırken, araç sürücüsü Gözde Coşan tutuklandı.