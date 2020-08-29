‘Altın pasaportlar’ incelemeye alınıyor

AB Komisyonu, Güney Kıbrıs’ın “Altın Pasaport” diye bilinen, yatırım karşılığı vatandaşlık verme programında hukuki bir ihlal olup olmadığını araştırmak için adım atıyor.

Politis gazetesi: “AB Önlem Alınacağı Konusunda Uyardı” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından yer verdiği haberinde, AB Adalet ve Tüketiciler Komiseri Dider Reynders’in, El Cezire televizyonuna yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ın yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi programına ilişkin araştırma başlatılması olasılığının araştırılması talimatını verdiğini söylediğini aktardı.

Habere göre, AB Komiseri Reynders açıklamasında, Komisyon’un hukuk birimine, Güney Kıbrıs’ın yatırım programı çerçevesinde AB hukukunu çiğneyecek bir eylemde bulunup bulunmadığının dair bir incelemenin başlatılmasının, mevcut hukuki çerçevede mümkün olup olmadığının araştırılması talimatını verdiğini belirtti.

Gerekli görüşmesi durumunda hukuki önlemlerin de alınabileceğini vurgulayan Reynders, konu hakkında Rum İçişleri Bakanıyla birçok kez görüştüğünü ve ilgili mektubu da gönderdiğini belirtti.

Reynders, tüm ülkelerden yatırım karşılığı vatandaşlık verilmesi programlarında genel değişikliğe gidilmesini, hatta mümkünse bu tür programların sonlandırılmasını da talep ettiğini ifade etti.



Gazete, tüm bu gelişmeler sürerken El Cezire televizyonunun konuya ilişkin yayınlarına devam etmekte olduğunu ve dünkü yayınlarında, Güney Kıbrıs’ın, “sadece AB’nin değil tüm dünyanın güvenliğini tehdit eden elit tabakanın sığınağı haline geldiği” şeklinde yorumlara yer verdiğini de aktardı.Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:Haravgi: Komisyon: Altın Pasaportları Hemen Geri Çekin.Alithia: El Cezire ve Türk Televizyonlarının Propagandası.Fileleftheros: Komisyon Önlemler Almaya Hazır.