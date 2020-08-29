Türkiye’den büyük destek

Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan acil durum hastanesinin yapım çalışmaları sürüyor.

Hastanenin 2 ay içerisinde bitirilmesi hedeflenirken, çalışmaların son sürat devam etmesi birçok kesimi memnun ediyor.

Lefkoşa’da Göçmenköy bölgesine inşa edilecek hastanenin iskelet kısmı oluşturulurken, yapımı üstlenen firma aralıksız çalışıyor.

Yaklaşık 11 bin 500 metrekarelik kapalı alana kurulacak hastane, 12 gözlem, 64 tek kişilik, 24’ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip olacak. Hastanede 6 adet tam donanımlı ameliyathane bulunacak.

Ayrıca anjiyo ve endoskopi yapılabilecek, hastanenin kendine ait bir laboratuvarı da olacak.

Hastanede MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin olduğu bir görüntüleme merkezi de olacak.

Devrim niteliğinde



Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte önceki gün hastane inşaatını ziyaret eden Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti devletine salgın sürecinde KKTC’ye verdiği destek için teşekkür etti. Tatar, inşasına başlanan acil durum hastanesinin sağlık hizmeti için bir devrim niteliğinde olduğunun altını çizdi. Tatar, “Bu hastane sadece bugünün değil gelecekteki ihtiyaçlarımızı da karşılayacak bir donanım ve yeterlilikte olacaktır. Dünyada çok az ülkede olan acil durum hastanesi salgınla mücadele dışında her türlü olası felakete karşı halkımıza üst düzey sağlık hizmeti verecektir. Yani bu hastane bundan sonra; yangın, biyolojik, kimyasal saldırı veya deprem gibi büyük felaketlerin, kazaların yol açacağı sonuçlarla mücadele için Kıbrıs Türk halkına çok önemli bir destek sağlayacaktır” dedi. Acil durum hastanesi içerisinde eczane ve idari ofislerin de yer alacağını ve Kıbrıs Türk halkına ileri düzeyde sağlık hizmeti verecek olan bu hastanenin, KKTC’nin farkını ortaya koyacağını ifade eden Başbakan, doktorundan hemşiresine bütün personelin KKTC görevlilerinden oluşacağını belirtti.Oktay: Süratle tamamlanacakÖte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Hedefimiz; Kıbrıs Türk halkına uzun yıllar hizmet verecek çağdaş, ileri teknolojiyle donatılmış acil durum hastanesini 45 ila 60 gün gibi çok kısa bir sürede süratle tamamlamaktır" dedi.Oktay, önceki gün AA’ya yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Ersin Tatar ile 5 Ağustos'ta yaptığı görüşmenin ardından verdiği talimat sonrası Türkiye'nin imkanlarını seferber ederek KKTC'de yıl sonuna kadar bir acil durum (pandemi) hastanesi inşa edeceğinin müjdesini verdiklerini belirtti.Oktay, şunları söyledi:"Hedefimiz; Kıbrıs Türk halkına uzun yıllar hizmet verecek çağdaş, ileri teknolojiyle donatılmış acil durum hastanesinin inşaatını 45 ila 60 gün gibi çok kısa bir sürede süratle tamamlamaktır. Hastane tamamlandığında 24 yoğun bakım, 64 hasta, 12 acil müşahede yatağı ile toplam 100 yatakla hizmet verecek olup, bünyesinde 1 MR, 1 bilgisayarlı tomografi, 2 röntgen, 2 ultrason cihazı ile 6 ameliyathane ve anjiyo birimlerini de barındıracaktır."Oktay, "Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin dertlerine şifa olması temennisiyle yeni pandemi hastanesinin hayırlı uğurlu olmasını dilerim." dedi.