‘Önümüzdeki beş yıl riskli’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman beraberindeki heyetle birlikte, Şehit Aileleri ve Malûl Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Erhürman, gerek ülke içerisinde gerekse dışında birçok sorun bulunduğuna dikkat çekerek, önümüzdeki beş yılın riskli olduğunu söyledi.

Sağlık konusunda yaşanan sıkıntının ne kadar süreceğini hiç kimsenin bilmediğini, ekonomide yaşanan sıkıntının etkilerinin yıllara yayılacağını, Doğu Akdeniz’in adeta “fokur fokur kaynadığını” vurgulayan Erhürman, “Önümüzdeki beş sene bizim her tarafta hareketli olmamız gereken bir süreç olacak. Bu süreçte yetişmiş tüm insanlarımızla beraber, geniş bir kadroyla çalışmamız lazım” dedi.

Cumhurbaşkanlığı makamının ise beş yıllık kesintisiz ve istikrarlı görev süresi bulunduğunu anlatan Erhürman, bu sürenin hem dışarıda hem de içeride topluma liderlik etmek için kullanılması gerektiğini söyledi.

Erhürman, “Bizim Cumhurbaşkanlığı meselesindeki derdimiz sadece müzakere değil. Hedefimiz elbette bir an önce bütünlüklü çözümdür. Ama aynı zamanda dışarıdaki haklarımızı aramak, Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nü çıkarıp Avrupa’ya ticaret yapmak, Yeşil Hat Tüzüğü’nü genişletip Güney’e daha fazla mal ihraç etmek, sporcularımızın yurt dışında temsiliyet hakkı kazanmasını sağlamak, üyesi olduğumuz İslam Ülkeleri Örgütü ile ticaret bağları kurmak, daha fazla öğrenci ve turist getirmek için de dışarıda uğraşmamız lazım. Diğer yandan içeride de o beş yıllık görev süresince liderliğe ihtiyacımız var” dedi.

“Her alanda reform gerekli”



Hükümetlerin görev süresinin neredeyse bir yıla indiğini, istikrarsızlık yüzünden reformların yapılamadığını vurgulayan Erhürman tarımda, eğitimde, yükseköğrenimde, turizmde, trafikte ve daha birçok alanda reforma ihtiyaç olduğunu söyledi.

Televizyonda vizyonunu anlattı

Öte yandan katıldığı televizyon programında Erhürman, "Kıbrıs Türk halkının kimliğini, kültürünü varlığını geleceğe daha güçlü taşımak üzere adayım. Dış ve iş politikaya ilişkin düşüncelerim bu hedef doğrultusunda şekillenmiştir. Ben bu tarihi sorumluluk için adayım" dedi.

2 bin kişi işini kaybetti

Pandemi sürecinin ülkenin eksiklikleri ve durumuyla ilgili ayna tuttuğunu, her alanda liderlik ihtiyacının öne çıktığını vurgulayan Erhürman, "Pandemi süreci bize ayna tuttu, sorunlarımızla, eksiklerimizle yüzleştirdi" dedi.

Cumhurbaşkanı seçilirse, Bakanlar Kurulu'na daha sık başkanlık edeceğini söyleyen Tufan Erhürman,

pandemi sürecinin ekonomideki kırılganlığı da gösterdiğini söyledi. Erhürman, “Şu anda 8 bin iş yeri çalışmalarına ara verdi, 2 bin civarında KKTC vatandaşı insan işsiz, on binlerce kişi olumsuz etkilendi. Bu durum böyle devam ederse, sosyal patlamalara gebedir" dedi.

