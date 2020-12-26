Suna ERDEN

Lefkoşa’da Fuar Alanı önünde piyango bileti satan Tuğrul Mankır (58) dün büyük bir talihsizlik yaşadı. Yakın Doğu Bulvarı kavşağında salon araç ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yol kenarında sandalyesinde oturan Mankır da nasibini aldı. Kazanın etkisiyle savrulan araçlardan biri Mankır ile park halindeki iş aracına çarptı. Kaza sonucu Mankır ile ona çarpan aracın sürücüsü Engin Kayhan hafif yaralandı.

Ucuz kurtuldu

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Yönetimindeki SM 342 plakalı araçla dikkatsiz şekilde seyreden Engin Kayhan (20) Yakın Doğu Bulvarı kavşağına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde giriş yapıp, TDZ 332 plakalı otobüsle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle sola doğru savrulan SM 342 plakalı araç Fuar Alanı önünde sandalyede oturan Tuğrul Mankır ile ona ait iş aracına çarptı. Kaza sonucu SM 342 plakalı araç sürücüsü Engin Kayhan ile piyango bileti satıcısı Tuğrul Mankır yaralandı.

Yaralılar Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.