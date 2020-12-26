Melis GÜNEL

Sağlık Bakanlığı, otellerin ve paydaş sektörlerin ‘sınırlı turist’ beklentisine olumlu karşılık vermedi.

Son bir hafta içinde gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse Turizm Bakanlığı ve Başbakanlık nezdinde yapılan girişimlerden bir sonuç alınamadı. Hükümetin, sosyal medya baskısını dikkate alarak sınırlı sayıda turistin adaya gelmesine yeşil ışık yakmadı.

Otelciler Birliği Asbaşkanı Ercan Turhan, hükümete yapılan önerileri anlatırken, otellerin batma noktasına geldiğini belirterek “Maaş ödemekte zorlanıyoruz” dedi

Otelciler Birliği Asbaşkanı Turhan, işletmelerin batma noktasına geldiğini ifade etti. Turhan, tv2020’de Gündem Özel programına telefonla katılarak, turizm sektöründe yaşanan krize değindi.

Otelciler Birliği Asbaşkanı Ercan Turhan, üzülerek otellerin batma noktasında olduğunu ve maaş ödemelerinde zorlandıklarını söyledi.

Evlerine ekmek götüremiyorlar

Yaklaşık 20 bin turizm sektörü çalışanının evine ekmek götürmekte zorlandığını ifade Turhan, “Biz Otelciler Birliği’nde bu yılbaşı döneminde misafirlerimizi yüzde yüz kontrollü şekilde buraya getirebilmek için bir taslak hazırladık. Başbakan Ersan Saner, Sağlık Bakanı Ali Pilli ve Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile bu taslağı tartıştık ve çok olumlu bir yaklaşım sergiledikleri içinde teşekkür ederim” dedi.

Sağlık ve Turizm Bakanlarına charter operasyonu yapmak istediklerine dair talepte bulunduklarını kaydeden Ercan Turhan, şunları söyledi:

“Biz dedik ki; turistleri organize ettiğimiz uçaklarla getirelim. Bu kişileri kendi misafirlerimizle temas ettirmeyelim. Havaalanından otellere transferi biz yapalım. Zaten Türkiye’den gelen misafirler çift PCR testi yaptırıyor. İkinci PCR ise Ercan’da yapılıyor ve test sonucu çıkana kadar misafirler odalarda bekliyorlar.

Misafirlerimizin hiçbir şekilde tesisten dışarıya çıkmayacağını da söyledik. Hatta arzu ederseniz ‘personelleri de otellere yerleştiririz, dışarı çıkarmayız, onlara da PCR yaptırarak dışarı çıkaralım’ önerisinde de bulunduk.”

Her hafta yapmak istiyoruz

Sağlık Bakanı Ali Pilli ile yaptıkları görüşmelerde charter operasyonlara ve otellere hep olumlu duruş sergilenmesinden dolayı teşekkürlerini sunan Otelciler Birliği Asbaşkanı Ercan Turhan, Sağlık Üst Kurulu’na da çağrı yaptı.

Turhan, “Halkımızın sağlığına gelecek riskleri minimize etmek şartıyla bu operasyonları devam ettirmek istiyoruz. Onların vereceği sayılar ve kurallar çerçevesinde turizm döngüsünün devam etmesi için her hafta yapmak istiyoruz” dedi.

Ercan Turhan, “Çok geç kalmadan ve halkın sağlığını da riske etmeden bu krizi fırsata çevirebiliriz” vurgusu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020, 11:49