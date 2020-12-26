Durgun’un durumu iyi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da meydana gelen kazada paket servisi yapan motosiklet ile salon aracın çarpışması sonucu Mustafa Durgun yaralandı. Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Durgun’un tedavi altına alındığı belirtildi. Durgun’a dün akşam tomografi çekildiği, ciddi bir yaralanması olmadığı ancak bir süre müşahede altında kalacağı belirtildi.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 19.45 sıralarında Gazimağusa’nın İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi.

Dikkatsiz seyreden HT 019 plakalı araç sürücüsü Ali Akyol, seyir halinde giden Mustafa Durgun yönetimindeki MA 387 plakalı motosiklete çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Mustafa Durgun, yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hafif yaralanan Durgun’un tedavi altına alındığı belirtilirken, tomografi çekildiği, ciddi bir yaralanması olmadığı ancak bir süre müşahede altında kalacağı belirtildi. Polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.