Meyhane, bar ve club 4 ocağa kadar kapalı

Kuzey Kıbrıs’ta önceki gün 11, dün de toplamda 8 pozitif vaka görülmesine karşın; Sağlık Bakanlığı, 3 günlüğüne de olsa ülkeye karantinasız giriş yasağını süresiz uzatma kararı aldı. Ayrıca meyhane, bar ve club’ların kapatılmasına ilişkin karar 4 Ocak gününe kadar uzatıldı.

Sağlık Üst Kurulu’nun dün akşam açıkladığı yeni kararlara göre; lokanta, cafe, kuaför, güzellik ve spor salonları 28 Aralık’tan itibaren saat 21.00’den sonra kapatmak zorunda kalacak. Kapalı ve açık alanlarda yılbaşı eğlencesi yapılamayacak. Saat 21.00’den sonra sadece paket servisleri açık olacak.

Ayrıca BM, AB, İngiliz Üsleri, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanlarının sınır kapılarından son bir hafta içinde yapılmış negatif PCR testlerini belgelemeleri kaydıyla geçişlerine izin verilmesi uygun görüldü.

28 Aralık’ta başlıyor

Sağlık Bakanı Ali Pilli imzasıyla açıklanan kararların tam metni şöyle:

“1- 28 Aralık 2020 tarihinden itibaren saat 21.00’den sonra cafe, restoran, pastane, bet ofisi, kuaför salonu, güzellik merkezi, masaj salonu, spor salonu, pide salonu, simitçi, berber salonu alanlarındaki faaliyetlerin durdurulmasına karar verilmiştir. Ancak 21.00’den sonra yalnızca paket servis hizmetlerinin açık kalması uygun görülmüştür.

2- Meyhane, bar, club ve benzeri eğlence yerlerinin kapatılma kararının 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

3- Daha önce yılbaşı ve eğlence programları ile ilgili aldığımız kararın yinelenme ihtiyacı gerekli görülmüştür. Şöyle ki; sokakta ve kapalı alanlarda yapılacak yılbaşı vb. her türlü eğlence faaliyetlerinin yapılmamasına ayrıca iş yeri açılış amacıyla düzenlenen törenlerin de 04.01.2021 tarihine kadar yapılmamasına karar verilmiştir.

4- Taşımacılık sektörü ile ilgili karar yeniden değerlendirilerek, otobüs, minibüs, taksi vb. taşımacılık yapan araçların şoför yanlarına yolcu almamaları, otobüs ile minibüslerde yolcuların şoför koltuğunun bir arka koltuğunu boş bırakacak şekilde oturma düzeni ile yolcu taşımaları uygun görülerek daha önce alınan kararın bu yönde tadil edilmesine karar verilmiştir.

5- Resmi Gazete’de yayınlanan ve daha önce de bildirilen ülkemize düzenlenecek charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulması ile ilgili kararın süresiz olarak uzatılmasına karar verilmiştir.

6- BM, AB, İngiliz Üsleri, Ara Bölge ve Barış Gücü çalışanlarının sınır kapılarından son bir hafta içinde yapılmış negatif PCR testlerini belgelemeleri kaydı ile geçişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür.”

Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020, 12:13