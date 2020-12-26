Eğlence sektörü ayaklandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli tarafından dün akşam saatlerinde açıklanan yasaklama kararlarına ilk tepki meyhane işletmecilerinden geldi. Yılbaşı günü ve 4 Ocak’a kadar kapalı kalması kararlaştırılan meyhane sahipleri ayaklandı. Bunlardan biri olan Bizim Meyhane isimli mekânın sahibi Emirali Tatlıdil, tepkisini sosyal medyadan gösterdi. Tatlıdil, Gönyeli’de sahibi olduğu Bizim Meyhane’yi satılığa çıkardığını duyurdu. Bir başka tepki de Akşamcı Meyhanesi işletmecisi Arif Bayraktar’dan geldi. Bayraktar da mekanını satılığa çıkardığını duyurdu.

Tatlıdil: Benden bu kadar

Gönyeli’de faaliyet gösteren ve birçok kişinin uğrak mekanı olan Bizim Meyhane’nin işletmecisi Tatlıdil, şunları belirtti:

“Yaklaşık 16 yıldır yaptığım bu işi maalesef, tutarsız ve dengesiz alınan Üst Kurul ve Sağlık Bakanlığı kararlarından dolayı bu saatten sonra satmaya karar verdim. Çünkü anladım ki burada küçük esnafa yaşama şansı artık verilemeyecek. Bir kısım insanların egoları daha üstün geldiği için; ‘kimin çalışmaya ihtiyacı var, kim eleman çalıştırır, nasıl kira öder’ diye bir düşüncesi yok maalesef. Özellikle bazı sektörlerin kasıtlı olarak seçilmesi de gerçekten düşündürücüdür. Gelen talimatlar herhalde eksiksiz yerine getirilecek diye yemin edildi. Hani sendikalar, hani Sanayi ve Ticaret odaları, hani dernekler kurumlar kuruluşlar? Maalesef hiçbirimiz bir işe yaramayık suçlu biziz, bunu istedik. Hep küçük menfaatler için el etek öptük ve sonunda olan oldu. Benden bu kadar.”

Bayraktar: Meyhanem satılıktır

Bir başka tepki de Lefkoşa’nın Yenişehir bölgesinde faaliyet gösteren Akşamcı Meyhanesi işletmecisi Arif Bayraktar’dan geldi. Tatlıdil gibi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bayraktar da mekanını satılığa çıkardığını duyurdu. Bayraktar şunları paylaştı: “İşin şakasını bırakarak ciddi ciddi bir yazı paylaşıyorum. 18 yıldır işlettiğim Akşamcı Meyhanesi satılıktır. Benim bakmak zorunda olduğum 9 aylık kızım ve eşim var. Banka taksitlerim ev borcum var. Alınan kararlardan sonra bu iş buraya kadar…”