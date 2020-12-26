Yüzde 25’i Türkiye’den

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 2021 bütçesinin 10 milyar 140 milyon TL olarak Meclis’e sunulduğunu söyledi. Oğuz, bu bütçe içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 2,5 milyar TL’lik yardım öngörüsünün de yer aldığını vurguladı.

Kamu çalışanlarının 13’üncü maaşlarının da ödendiğini belirten Bakan Oğuz, 42 bin civarında kişiye 360 milyon TL ödeme yapıldığına dair bilgi verdi.

Aralık ayı mükellefiyetlerinin ise yaklaşık 420 milyon TL olduğunu dile getiren Oğuz, Aralık maaşlarının ödenmesiyle ilgili bir problemlerinin olmadığını, pazartesi günü hesaplarına paranın yatırılmasının ardından ödemelerde sıkıntı yaşanmayacağını söyledi.

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 13’üncü maaşın hak olduğunu vurguladı ve kamunun esas amacının da devletin vatandaşa karşı mükellefiyetini yerine getirmek olduğunu belirtti.

Kamu-özel uçurumunu kapatma hedefi başarılamadı

Kamu çalışanlarının ülkede hedef yapılmasını doğru bulmadığını, bunun kamu çalışanlarının hakkı olduğunu vurgulayan Oğuz, hükümetlerin yıllarca kamu-özel arasındaki uçurumu kapatma hedefinde olduklarını fakat bugüne kadar başarılamadığını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ödeme mükellefiyetinde olduğu özel sektörün beklediği bin 500 TL’lik ödemeler bulunduğunu da anımsatan Oğuz, Maliye olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na kaynak aktarımı gerektiğini ve yapılan çalışma neticesinde 100 milyon TL kaynağın ayrılarak bu bakanlığa aktarılacağını kaydetti.

Pazartesi akşamına kadar gelmesi bekleniyor

Başbakan Ersan Saner’in Türkiye ziyaretinden sonra gelecek kaynakla ilgili rakamların önceki gün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın da imzalaması neticesinden resmiyet kazandığını söyleyen Oğuz, kaynağın pazartesi akşamına kadar da Maliye ile ilgili bölümünün hesaplara aktarılmasının beklendiğini belirtti.

Yerel iş gücünü destekleme kalemi de var

Oğuz, Türkiye’den aktarılan mali kaynakta 13’üncü maaş ödemelerinin yanı sıra Covid-19 desteği adı altında “yerel iş gücünü destekleme” kalemi ile savunma bütçesinin de olduğunu dile getirdi.

Covid-19 salgınından dolayı ülke gelirlerin azalmasının yanında giderlerinin de arttığını dile getiren Oğuz, Maliye Bakanı olarak, özel sektörün yaşadığı sorunları bildiğini ve hükümet olarak açılım yapmak zorunda olduklarını söyleyerek, sektörlerin yeniden ayağa kalkması çalışmaları da yapılacağını vurguladı.

Özel sektörü destekleyici açılımlar yapılacak

2021’in ortalarına doğru ekonomide hareketlenme ve gelişme beklediklerini dile getiren Oğuz, Maliye Bakanlığı’nın vatandaşın mükellefiyetlerini kolaylaştırıcı bazı tedbirlerin uzatılması ve özel sektörü destekleyici açılımlar yapacağını söyledi. Amaçlarının hakkaniyet ve adaletli sistem uygulamalarına yönelik çalışmalar yapmak olduğunu belirten Oğuz, Maliye’nin gelirlerinin artması yönünde çalışmaların üzerinde de ciddiyetle durulacağını belirtti.

2021 bütçesi 10 milyar 140 milyon TL

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bakanlar Kurulu’nda geçtiğimiz günlerde onaylanan 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı hakkında da bilgi verdi.

2021 bütçesinin 10 milyar 140 milyon TL olarak Meclis’e sunulduğunu dile getiren Oğuz, bu bütçe içerisinde Türkiye Cumhuriyeti’nin 2,5 milyar TL’lik yardım öngörüsünün de yer aldığını vurguladı.

Oğuz, 2,5 milyarın 750 milyon TL’sinin savunma, 600 milyon TL’sinin altyapı ve reel sektör,

1 milyar 150 milyon TL’sinin de krediler olduğunu söyledi.

Oğuz ayrıca, bütçe açığına rağmen bu yıl yerel kaynaklara yatırımların 220 milyon TL’den 350 milyon TL’ye çıkarıldığını söyledi.