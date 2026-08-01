Huzurluyum

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde halkla paylaştığı "yol haritası" çerçevesinde yürüdüğü için huzurlu olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres’in adaya gelmesinin öncesine oranla daha doğru bir noktada olunduğu kanaatini paylaştı.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkın çözüm iradesi çerçevesinde, göreve geldiği günden itibaren dile getirdiği ve önemsediği fikirleri anımsattı.

Müzakere olsun diye müzakere, 5+1 olsun diye 5+1 istemediklerini; çözüme ulaşmak diye müzakere, sonuç üretmek diye 5+1 istediklerini belirten Erhürman, "İki liderin 5+1 öncesinde Lefkoşa'da, müzakere masasında değil, görüşme masasında, en azından bazı güven yaratıcı önlemlere çözüm üretmesi ve güven zedeleyen yaklaşımlardan vazgeçilmesini istiyoruz" dedi.

"Bu defa farklı olmalı" düşüncesi çerçevesinde, metodoloji konusunda anlaşmadan müzakereye geçmeyi doğru bulmadıklarını belirten Erhürman, Kıbrıslı Rum Lider Nikos Hristodulidis’in muhatabının kendisi olduğunu ve başka türlü algı yaratma çabalarını eşitlik ilkesi çerçevesinde kabul etmediklerini vurguladı.

Erhürman, Görgülü ve beraberindeki heyeti kabul etti

Öte yandan Erhürman, 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı’nda kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, görüşmede; GKK’nın 50. kuruluş yılı anısına Cumhurbaşkanı Erhürman’a şilt takdim edildi.



Güncelleme Tarihi: 01 Ağustos 2026, 09:30