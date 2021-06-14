İçimiz yanıyor

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta bir yandan tarihi eserlerin üzerine bayrak dikilmesiyle ilgili tartışmalar yaşanırken, diğer yandan paha biçilmez değerdeki Girne Antik Limanı’nın kendi kaderine terk edilmesi herkesi üzüyor.

Defalarca uyarıldığı halde Antik Liman’daki restoran, cafe ve dairelerin bir kısmı yıkılmaya yüz tutarken, liman çevresindeki yolların bozukluğu, elektrik direklerinin tehlike arz etmesi ve teknelerin düzensizliği konusunda herhangi bir iyileştirmenin yapılmaması ‘tarihe yapılmış en büyük ihanet’ olarak nitelendiriliyor.

Antik Liman dökülüyor

Kıbrıs’ın en güzel yeri olan Girne Antik Limanı, ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden tarihin en kötü günlerini yaşamaya devam ediyor. Uzun süredir bakımsız bırakılan, Diyalog’un birçok kez gündeme getirdiği limanın içler acısı hali bölge halkının da tepkisine neden oluyor.



Limana gidenler, tarihi kaleyi saran otlar, pandemi nedeniyle kapanan iş yerlerine ait atık eşyalar, elektrik direklerinden sarkan kablolar, paslanan aydınlatma lambalarının telleri, köstebek yuvasına dönen yollar, çürümüş banklar, etrafa saçılmış çöpler gibi hoş olmayan manzaralarla karşılaşıyor.Uzun bir kapanma döneminin ardından turizmde açılıma gidilirken, yabancıların en çok uğradığı yerlerden biri olan limanın bu hali vatandaşların tepkisine neden oluyor.

KKTC için kötü imaj

Limanın bakım ve onarımı için yetkililer adım atmazken, vatandaşlar, “Tarihi Antik Girne Limanı turistleri bekliyor. Dünyaya kendimizi böyle tanıtıyoruz sonra da saygı bekliyoruz” sözleriyle tepkisini ortaya koyuyor.

Antik Liman’ın tek yönetim tarafından ele alınması gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, bugünkü haliyle turistlerin buraya gelmeyeceğini, gelenlerin ise KKTC’yi kötüleyeceğini belirtiyor.