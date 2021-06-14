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Mutfağı alevler sardı

Geçitkale’de Mustafa Mete’nin açık unutulan ocak yangına neden oldu

Mutfağı alevler sardı
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Geçitkale’de, kızartma sonrasında ocağın açık unutulmasından dolayı Mustafa Mete’ye ait evin mutfağında yangın meydana geldi.
Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Geçitkale’de Mustafa Mete’ye ait ikametgahta saat 14.30’da çıkan yangında mutfakta hasar meydana geldiği kaydedildi.
Öte yandan Cengizköy’de, 53 yaşındaki M.A.’nın (E) bir ağılda gerekli emniyet tedbirlerini almaksızın kaynak makinesi ile çalıştığı sırada, makineden çıkan kıvılcımların kuru otlar üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı.

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Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu yaklaşık bir buçuk dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru ot ve çöpler yandı.
Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. 
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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