Yüzler güldü

Ömer KADİROĞLU

Lefke Turizm Derneği ile Lefke Belediyesi işbirliğiyle geleneksel olarak düzenlenen ve geçtiğimiz yıl Covid-19 yasakları nedeniyle yapılamayan Lefke Ceviz Festivalinin 11.’si dün gerçekleştirildi.

Lefke Çarşı Merkezi’nde pandemi koşullarına uygun olarak yapılan festival, kurdele kesimi ve ardından kortejle açıldı.

Lefke sakinlerinin yanı sıra diğer ilçelerden festivale katılım oldu.

Uzun bir aranın ardından festivale katılma imkanı bulan vatandaşlar çok mutlu oldu. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, “Aylardır evlere kapandık, bu festival bizim için çok güzel oldu” dedi.

Festivalde stant açan Lefke halkı ise ürünlerini tanıtma ve satma imkânı bulduklarını dile getirdi.

Bu arada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Cumhuriyetçi Türk Parti (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da festivale katılarak; stantları gezdi, bölge halkıyla sohbet etti.



Ne dediler…?

Marina Kamkam

“Lefkoşa’dan gelerek festivale katıldım ve standımı açıp satış yapıyorum. 15 ay aradan sonra ilk festival. Mutlu olduk evde kalmaktan sıkılmıştık. 15 ay bize 15 yıl gibi geldi. Sabah saatlerinde az insan vardı ancak saat geçtikçe daha çok geliyor. Eski festivaller gibi olmasa da pandemiye rağmen iyi bir katılım oldu. Turistlerin gelmesini ve artık Kıbrıs’ın canlanmasını bekliyoruz.”

Ayşegül Bulut

“15 ay sonra Lefke’de festival başladı. Çok güzel ve memnun edicidir. İnsanlar artık sıkılmıştı ve bu festival çok iyi geldi. Bence yavaş yavaş artık normalleşmeye doğru gidiyoruz. Festivaller sosyalleşmek ve kültürel ürünlerin tanıtılması açısından önemlidir. Bu festivallerin artık eskisi gibi sık sık ancak pandemi kurallarına uygun olarak yapılmasını temenni ediyoruz.”



Hüsnü Gürboyoğlu“Gönyeli’den geliyorum. Rastgele gördüm ve festivali duyunca heyecanla buraya geldik. Pandemi nedeniyle 15 ay festivallere ara verilmişti. Bu festival çok iyi oldu. İnsanlar evde paslanmıştı. İnsanlar 15 ay aradan sonra yeniden böyle güzel bir festivalle buluştu. Güzel bir katılım oldu. Her bölgenin kültürünü tanıtabilmesi ve insanların sosyalleşmesi adına önemli etkinliklerdir. Tanımadığımız insanlarla tanışıyor, görmediğimiz arkadaşlarımızı görme şansı buluyoruz.”Yeter Kalkan“Festival yapıldığı için çok mutluyuz. Salgın nedeniyle kriz yaşanıyordu ve bu festival sayesinde ürettiklerimizi satabilme şansı bulacağız. Aile ekonomimize biraz katkı sağlıyoruz. Şu ana kadar katılım iyi değil kötü de değil. Daha önceki festivallere kıyasla az ancak pandemi ortamına göre iyi bir festival oldu. Festivaller insanların kaynaşması ve sosyalleşmesi adına önemli… Esnaf için de iş anlamında önemli olduğu için artık belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaya başlamasını temenni ediyoruz.”Ülkü Ilıca“15 aylık yasaklardan sonra ilk festival yapıldı. Kapalı kalmaktan sıkılmıştık. İnşallah bu etkinlikler devam eder. Festivaller geleneklerimizin ve kültürümüzün tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması adına önemli etkinliklerdir. Bu etkinliklerin devam etmesini temenni ediyoruz.”Dilek Kara“İlk kez 15 ay aradan sonra güzel bir festival yapıldı. Pandemi nedeniyle bu etkinlikler iptal edilmişti. Bu yıl ilk kez pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Ümit ederim ki festivaller eskisi gibi tüm bölgelerde belirlenen kurallar çerçevesinde yapılmaya devam eder. İnsanlar artık evde kalmaktan ve yasaklardan sıkılmıştı. Festivaller Kıbrıs’ın kültürünü tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli etkinliklerdir.”Besim Koreli“15 ay süren yasaklar sonrasında pandemi kuralları çerçevesinde güzel bir festival yapıldı. Pandemi nedeniyle insanlar hem maddi hem de psikolojik olarak etkilendi. Festivaller insanların sosyalleşmeleri adına önemli etkinliklerdir. Pandemiden önce festivaller çok kalabalık oluyordu ancak alım gücü düştüğü için çok iyi satışlar olmuyor. Bu tür festivallerin artarak devam etmesini temenni ediyorum.”Gülşen Kayımzade“Ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. 15 ay sonra evlerinde kapalı ve yasaklarla geçiren insanlar için iyi bir motive olmuştur. Bu süreci kısa sürede geride bırakacağımıza yönelik inancım vardır. Katılım iyi ancak eski festivallere nazaran az olmuştur. Festivaller ülkemizde üretilen ürünlerin tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması, insanların sosyalleşmeleri adına önemli ve gerekli etkinliklerdir. Umarım kısa sürede ülkeye turistler de gelir ve daha güzel festivaller yapılarak esnafın biraz toparlanabilmesi sağlanır.”