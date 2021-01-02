İçti kırdı döktü

Suna ERDEN

Girne-Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan bir otelin tanıtım tabelasına taş atıp hasar veren Cem Kara kamera görüntüleri sayesinde tespit edilerek, gözaltına alındı.

Zanlının olay esnasında 232 promil alkollü olduğu belirtilirken, dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını isteyen polis, tabelada oluşan maddi zararının boyutunun araştırılacağını söyledi.

Soruşturmayı yapan polis, 31 Aralık saat 19.20 sıralarında meydana gelen olayda 232 promil alkol tesiri altında olan zanlının Girne - Lefkoşa anayolu üzerinde bulunan bir otele ait ışıklı tabelaya taş atıp, hasar verdiğini söyledi.

Polis, zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edilip mahkeme emri ile tutuklandığını ifade etti. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, idari tatil olmasından dolayı tabelada oluşan hasarın maddi boyutunun tespit edilemediğini belirtti. Polis, zanlının yaşanan olayla ilgili ifade verdiğini, beyanlarının araştırılacağını ayrıca hasar tespiti yapılacağını ifade ederek, soruşturma amaçlı 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, hakkında sarhoşluk ve kasti hasar suçlarından soruşturma yürütülen zanlının ilk etapta

3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.