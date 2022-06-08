İddialar asılsız çıktı

Lefkoşa'da Eşref Erensu isimli şahsın yönetimindeki aracın önünü kesip, silahla tehdit ettikleri iddiasıyla tutuklanan Ekrem Cümbezli ile Emre Fırat serbest bırakıldı.

Olay yerindeki kamera görüntülerini inceleyen polisin, Cümbezli ile Fırat’ın iddia edildiği gibi silahla korkutma suçu işlemediğini tespit ettiği öğrenildi. soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalan Cümbezli ile Fırat mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı:.

Ne olmuştu

Cümbezli ile Fırat’ın 3 Haziran 2022 tarihinde, saat 16.30 raddelerinde Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesinde Eşref Erensu isimli şahsın yönetiminde bulundurduğu SH 895 plakalı aracın önünü kestiği, bıçak ve silahla tehdit ettikleri öne sürülmüştü. Yapılan şikâyet üzerine gözaltına alınan Cümbezli ile Fırat soruşturma amaçlı mahkemeye çıkarılarak, haklarında tutukluluk emri alınmıştı.

Polis, zanlılar hakkındaki iddiaların araştırılacağını, ifadeler alacaklarını ve kamera görüntülerini inceleyeceklerini söylemişti. Yapılan inceleme sonucu iddia edilen suçları işlemediği tespit edilen Cümbezli ile Fırat özgürlüğe kavuştu.