Motive oldu

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin (KAÜ) birçok disiplini bir araya getirerek gerçekleştirdiği “Mini Art Fest II” sanat festivaline damga vuran moda defilesinde 25 tasarım kırmızı halıda yerini aldı.

KAÜ Rektörü Prof. Dr. Gökçe Keçeci festivale damgasını vuran defile ile ilgili “Böylesine kısa bir sürede büyük emek ve uğraşlar vererek yaratılan tasarımlarda üniversitemizin de adının geçmesi bizleri çok mutlu etti. Sanata ve sanatçıya verdiğimiz değerin gün geçtikçe arttığı, elimizdeki imkanlar doğrultusunda daima en iyisini yapma duruşuyla çıktığımız bu yolculukta artık moda ve tekstil de bizlere yaratıcılık anlamında çok şey katacak. Emeği geçen herkese, başta Neşe Sarı hocamıza ve tüm öğrencilerine bizlere ve halkımıza bu görsel şöleni sundukları için teşekkür ederiz.” dedi.

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) Moda Tasarımı ve Tekstil Önlisans bölümü Öğretim Görevlisi Neşe Sarı yaptığı açıklamada “Üç aydır yüksek tempoyla çalıştığımız tasarımlarımızın kırmızı halıda sergilenmesi bizleri çok mutlu etti. KAÜ ailesi olarak gerçekleştirdiğimiz bu defilemiz ilk ama son olmayacak. Son dönemlerde moda ve tasarıma olan ilginin arttığını görmekteyiz, isteyen herkesi KAÜ bünyesinde olan kurslarımıza ve bölümümüze davet etmek istiyorum. Emeği geçen herkese, en başta özveri ve heyecanla çalışan öğrencilerim Ayhan Bıçaklı’ya, Müzeyyen Yeşilada’ya, Emine Hacıali’ye, Özlem Akova’ya ve ayrıca Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ailesine teşekkür ederim. Üniversitemiz çatısı altında geleceğin modacılarını yetiştirmekten gurur duyuyoruz.” dedi.