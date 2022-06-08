Sıkıntı var

Ömer KADİROĞLU

İçişleri Bakanlığına bağlı Muhaceret Dairesi’nde sadece 2 bin 500 adet pasaport kaldığı, bu nedenle başvurulara sınırlama getirildiği belirtildi.

Buna göre daha önce günde ortalama 150 başvuru yapılırken, Muhaceret Dairesi dünden itibaren günde en fazla 10 başvuru kabul etmeye başladı.

Pasaport çıkarmak için başvuru yapan ve “bugün başvuru sayısı dolmuştur” yanıtını alan vatandaşlar bu duruma tepki gösteriyor. Vatandaşlar “Devlet para aldığı bir daireyi nasıl bu duruma getiriyor?” diye soruyor.

Bakan’ın haberi yok

Diyalog muhabiri pasaport sıkıntısını ilgi daireye başvuru yapanlardan teyit ederken, görüşüne başvurulan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, bu durumdan haberdar olmadığını söyledi.

Öztürkler, yeni bakan olduğu için henüz kendisine bağlı birimlerin ihtiyaçlarını tam olarak bilmediğini, araştırma yaptığını ifade etti.

İlgili yöneticilerden bilgi alacağını belirten Öztürkler, sorun varsa çözümü için gerekli adımların atılacağını kaydetti.