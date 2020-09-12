Mahcup oldu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 2018 yılında 15 yaşındaki komşusunun kızına cinsel saldırıda bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınan Eda Süygün (39), dün mahkemeye çıkarılarak tutuklandı. Duruşmada zanlının copla genç kıza tecavüze teşebbüs ettiği belirtildi.

Adli Şube’de görevli polis memuru Mustafa Çebi, mesele ile ilgili olguları mahkemeye aktardı.

Polis, zanlının, 16 yaşından küçük kız çocuğuna cinsel tecavüze teşebbüs, alı koyma ve çocukların cinsel istismarı suçlarından dolayı tutuklandığını söyledi.

Çebi, 2018 yılı Eylül ayı içerisinde, zanlının, kendi evinin yatak odası içerisinde, 15 yaşındaki kız çocuğunun anüsüne, cop benzeri bir cisim sokarak cinsel tecavüze teşebbüs suçunu işlediğini açıkladı.

Zanlının, gönüllü ifade verdiğini belirten Çebi, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek mahkemeden süre talep etti.

Cinsel suçlar yaygınlaştı



Savcı Hüseyin Eser’in sorusu üzerine Çebi, meselenin önceki gün sonuçlanan özel hayatın gizliliğini ihlal soruşturması neticesinde ortaya çıktığını ve zanlının, video görüntülerinde, müştekiye karşı konu suçu işlediğinin görüldüğünü söyledi.Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının methaldar olduğu suçun son zamanlarda yaygınlık göstermekte olduğuna da dikkat çekerek, soruşturmanın salimen yürütülmesine olanak sağlamak amacı ile zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.

Olayın geçmişi

Eda Süygün, 2018 yılında evine misafir olarak gelen komşusunun 15 yaşındaki kızına cinsel saldırıda bulunurken, eşi Ramazan Karakuş o anları gizlice cep telefonuyla kayda almıştı.

Ramazan Karakuş, çektiği videoyu bir yıl sonra Nejla Karabulut’a göndermişti.

Karabulut da görüntüleri etrafa yaymıştı.

Şikayet üzerine tutuklanan Ramazan Karakuş ile Nejla Karabulut 3 günün ardından önceki gün teminatla serbest bırakılmıştı.