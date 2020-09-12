Öfkesi ağır bastı

Suna ERDEN

Girne’de kız arkadaşıyla trafikte seyir halindeyken kavga eden Cemil Uçaner, sinirlerine hakim olamayıp bilerek ve isteyerek ağaca çarptı.

Zanlının kaza yaptığı aracın kız arkadaşına ait olduğu belirtildi. Şikâyet üzerine tutuklanan zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 10 Eylül saat 15.30 sıralarında Girne’de kız arkadaşıyla trafikte seyreden zanlının kavga ettikleri gerekçesiyle olay çıkardığını söyledi.



Polis, zanlının sürmekte olduğu kız arkadaşına ait PR 858 plakalı aracı tartıştıkları gerekçesiyle bilerek ve kasten ağaca çarpıp, hasar verdiğini kaydetti.Polis, zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını belirtti. Zanlının sabıkası olmadığını ancak askıda 3 davası olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.Mahkeme, bir kefilin 50 bin TL kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.