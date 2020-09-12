20 bin lira nakit ödedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da yapımı devam eden Pandemi Hastanesi şantiyesinde Şerif Sami’nin (60) ölümüyle sonuçlanan iş kazasının ardından tutuklanan Zafer Ünal (44) dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının ‘tedbirsizlik ve ihmalkârlık sonucu ölümüne sebep olma’ suçundan teminata bağlanması talep edildi.



Soruşturmayı yürüten polis, 7 Eylül 2020 tarihinde saat 16.30 sıralarında Lefkoşa'da Pandemi Hastanesi şantiyesinde ölümle sonuçlanan bir kaza meydana geldiğini anımsattı.Polis, yaşanan kazada Zafer Ünal’ın dolgu malzemesi yüklü kamyon ile hareket halinde olduğu esnada, aracın sağ ön dış tarafında yolcu koltuğuna çıkmak için kullanılan basamaklarda ayakta seyir eden Şerif Sami'nin muhtemelen dengesini kaybetmesi sonucu düşüp, aracın sağ ön lastiğinin altına girdiğini belirtti. Polis, Şerif Sami’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini hatırlattı.Polis, kazanın ardından Zafer Ünal’ın tedbirsizlik ve ihmalkârlık sonucu ölüme sebep olma suçundan tutuklandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturmanın tamamlandığını söyleyerek, teminat talep etti.Mahkeme, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve iki kefilin de 200’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargı emri verdi.