Sert ve net mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelere ilişkin, "Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler, tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar. Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter" dedi.

Bakan Akar, Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığının Eğitim Yılı Başlangıç Töreni’ne katıldı.

Askeri ve güvenlik konularındaki değerlendirmelerinin ardından Akar, son dönemde Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelere de değindi.



Akar, Doğu Akdeniz’de son 15 günde 4 büyük müşterek ve birleşik tatbikat yapıldığını anımsatarak, şunları söyledi:"Bir taraftan diyalogdan, gerginliğin azaltılmasından bahsediliyor, diğer taraftan da bizim NATO müttefikliğimiz dahi göz ardı edilerek birtakım şiddetli tahrikler, gerilime sebebiyet veren eylem ve söylemlerle adeta bizim sabrımız test edilmekte. Bunun hiç uygun bir yol olmadığını da belirtmek istiyorum. Bizim uluslararası hukuka bağlı olmamız, sabırlı olmamız, iyi komşuluk ilişkilerinden bahsetmemiz zafiyet değil. Hiçbir oldubittiye izin vermeyeceğimizi, hakkımız neyse sonuna kadar takip edeceğimizi söylemek de bir tehdit değil. Biz kimseyi tehdit etmiyoruz. Biz sadece uluslararası anlaşmalar, mahkeme kararları, teamüller çerçevesinde haklarımız olduğunu ve bunları koruduğumuzu söylüyoruz. Bunun tehdit olarak tercüme edilmesi uygun değildir, gerçeği de yansıtmaz.Türkiye aleyhine çeşitli kumpaslara girenler tarihte olduğu gibi bugün de hüsrana uğrayacaklar. Tansiyonun düşmesi için bazılarının sadece susması yeter. Bir şey yapmalarına gerek yok, sussunlar yeter. Bu arada, komşumuz Yunanistan’ın bazı ülkelerin menfaatleri uğruna kendini kullandırmaması, bu uğurda Yunanistan’ın meze olmamasını şiddetle tavsiye ediyor, bunu kendilerine hatırlatıyoruz. Umuyoruz bunun farkındadırlar."

KKTC’li kardeşlerimizi korumakta kararlıyız

Tarihten ders almak gerektiğini söyleyen Akar, şöyle devam etti:"1974’te bütün imkansızlıklara, zorluklara rağmen ne yaptığımızı biliyorlar. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yapılacak faaliyetlerde bugünkü sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetlerle hak alaka ve menfaatlerimizi sonuna kadar koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın, sizlerin de bu konuda büyük fedakarlık ve kahramanlık yapacağınızdan, hak alaka ve menfaatlerimizi koruyacağınızdan zerre kadar şüphemiz yok. Hem kendi hem KKTC’li kardeşlerimizin meşru hak alaka ve menfaatlerini her zaman uluslararası hukuk dahilinde bugün kadar koruduk, bundan sonra da korumakta azimli ,kararlı ve buna da muktediriz. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın."