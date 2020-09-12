Gel keyfim gel

Suna ERDEN

Girne’de Metin Ulukurt isimli 46 yaşındaki adam Lorraine Susan O’Braın’a ait evin ana giriş kapısının kilidini değiştirip, içeri girip orada yaşamaya başladı.

Yurt dışında olan Lorraine Susan O’Braın’ın avukatı, Metin Ulukurt’un 6 ay önce eve yerleştiğini öğrendi.

Durum polise bildirilince zanlı tutuklandı. Ancak zanlı ifadesinde evin içerisinde bulunduğu arazinin sahibinin ‘istediğin zaman gelip kalabilirsin’ dediğini öne sürdü. Polis, Nadia isimli arazi sahibinin öldüğünü ve hayattayken malını sattığını tespit etti.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Kilidi değiştirip, eve yerleşti



Soruşturmayı yapan polis, zanlının 2020 yılı Şubat- Ağustos ayları içerisinde Girne’de Lorraine Susan O’Braın’a ait evin ana giriş kapısının kilidini değiştirip, izinsiz olarak ikametgâh içerisine giriş yaptığını söyledi. Polis, zanlının kilidini değiştirdiği evde kalmaya başladığını ifade etti.Durumun önceki gün fark edildiğini kaydeden polis, zanlının şikâyet üzerine gözaltına alındığını belirtti.Polis memuru, zanlının ifadesinde evin bulunduğu arazinin sahibinin kendisine istediği zaman evde kalabileceğini söylediğini iddia ettiğini açıkladı.Polis ancak arazi sahibinin malını sattığını ve ayrıca şu anda hayatta olmadığını dile getirdi.Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.Mahkeme talebi kabul etti.