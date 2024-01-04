İhbar işe yaradı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir ihbarı değerlendiren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, Tahir Barut’un evinin bahçesinde bulunan köpek kafesi içerisinde 40 gram kokain türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Tahir Barut’un, uyuşturucu maddeleri kardeşi olan Süleyman Barut’un kendisine saklaması için verdiğini söylediği açıklandı. İfade üzerine Süleyman Barut’ta gözaltına alındı. Haklarında soruşturma başlatılan 2 kardeş dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Erkan Çelik, 2 Ocak 2024 tarihinde, Tahir Barut’un ikametgahında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve konu adrese baskın yaptıklarını anlattı. Polis, yapılan arama sonucu, bahçede bulunan köpek kafesinde, saksıda, paketlenmiş halde 40 gram kokain türü uyuşturucu madde bulduklarını açıkladı. Polis, zanlının, uyuşturucu maddeleri, kardeşi olan Süleyman Barut’un kendisine 2023 yılı Kasım ayı içerisinde saklaması için verdiğini söylediğini açıkladı. Polis, Süleyman Barut’un da tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti. Süleyman Barut’un uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğunu kendilerine beyan ettiğini aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

