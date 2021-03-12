İhbar yaktı

Suna ERDEN

Güney Kıbrıs sınırından Lefkoşa’daki Yiğitler Burcu Parkı’na bir şahıs tarafından uyuşturucu atıldı. Parkta bekleyen Metin Ulukurt (62), atılan paketi alıp cebine koydu. Bu esnada sınırlar arası uyuşturucu alışverişi bazı kişilerin dikkatini çekti.

Narkotik şubeyi arayan vatandaşlar durumu bildirirken, Ulukurt çok geçmeden Lefkoşa’da yakalandı.

Zanlının üzerinde yapılan aramada 30 gram uyuşturucu bulunurken, dün tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 10 Mart 2021 tarihinde, saat 11.35 sıralarında, Güney Kıbrıs sınırından Yiğitler Burcu Parkı’na atılan paketi alıp, cebine koyduğu sırada görüldüğünü söyledi. Polis, Narkotik şubeye ihbar yapıldığını, zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek, gözaltına alındığını açıkladı. Polis, zanlının üzerinde arama yaptıklarını; cebinde pakete sarılı 30 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu bulduklarını ifade etti. Zanlının ifade verdiğini; uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs' tan Yiğitler Burcu Parkı’nda bir şahsın attığını itiraf ettiğini vurguladı.

Polis, ele geçirilen maddenin Devlet Kimya Laboratuvarı’na gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini ve aranan bir şahıs olduğunu kaydeden polis, ilk etapta bir gün süre istedi. Mahkeme talebi kabul etti.