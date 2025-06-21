 İhmal tespit edildi

KKTC’den Mersin’e mide balonu taktırmak için giden ve ameliyat sırasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ali Can Gül’ün ölümüyle ilgili soruşturmada operasyonu gerçekleştiren doktor D.E. tutuklandı.

Türkiye Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu, Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir özel hastanede 5 Haziran 2024'te üniversite öğrencisi Ali Can Gül'ün ölümüne ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının doktor D.E. ve kurulca tespit edilecek diğer görevliler hakkında "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan istediği soruşturma iznini verdi.

Bu kapsamda, operasyonu gerçekleştiren doktor D.E, anestezi uzmanı S.G. ve anestezi teknisyeni Y.Y.Ö. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden doktor D.E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, S.G. konutu terk etmeme olmak üzere Y.Y.Ö. ile adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Olayın geçmişi

Olay, geçen yıl haziran ayında özel bir hastanede meydana geldi. KKTC’den Mersin'e giden Girne Üniversitesi Yazılım Mühendisliği öğrencisi Ali Can Gül, mide balonu operasyonu sırasında hayatını kaybetti.

İddiaya göre, mide yerine nefes borusuna balon takılması sonucu Ali Can Gül fenalaştı ve müdahalelere rağmen kurtarılamadı. KKTC'de evladını toprağa veren baba Hasan Gül, oğlunun mide balonu taktırmak isterken ihmal sonucu hayatını kaybettiğini öne sürerek sorumlular hakkında şikayetçi oldu.

Olay sonrası başlatılan soruşturmada Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından doktor D.E. ve beraberindeki sağlık personeli hakkında soruşturma izni verildi. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3'üncü Dava Dairesi tarafından D.E.'nin yaptığı itiraz reddedildi.

Bunun üzerine gece saatlerinde gözaltına alınan D.E., nöbetçi mahkemece tutuklandı. Anestezi Uzmanı S.G.'ye ev hapsi, anestezi teknisyeni Y.Y.Ö.’ye ise adli kontrol kararı verildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025, 10:20