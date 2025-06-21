Kurşun yağdırdı

Ömer KADİROĞLU

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yakınlarında bulunan ‘Okey Cafe’ isimli işletmeye dün sabahın erken saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Saat 01.30’da gerçekleşen saldırıda işletmeye kurşun yağdıran tetikçiler, bir kişinin ayağından yaralanmasına, bölge halkının da korkulu anlar yaşamasına yol açtı.

Yaralanan şahıs olay yerine çağrılan ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’ne kaldırılırken, polis kalabalık bir ekip eşliğinde bölgeyi kontrol altına alarak zanlıların peşine düştü. İşletmenin güvenlik kameralarını inceleyen polis; elde ettiği görüntülerden yola çıkarak bölgede geniş çaplı arama yaparken, iki kişi polise giderek teslim oldu.

Olayla bağlantılı oldukları düşünülen ve mekan sahibi ile önceden husumetleri olduğu öğrenilen Gencay Kudret ve Seymen Ökten tutuklanarak dün öğleden sonra mahkemeye çıkarıldı.

Polis Çavuşu Serhat Özcü; zanlılar Gencay Kudret ve Seymen Ökten’in polis tarafından arandıklarını öğrenince polise geldiklerini ve mahkeme emri ile tutuklandıklarını kaydetti. Yapılan soruşturmada zanlıların mekan sahibi ile geçmişte husumetleri olduğunu ve soruşturmanın yeni başladığını anlattı.

Özcü; mekana 15 el ateş eden şahsın işletmenin kamera görüntülerinde tespit edildiğini ve her yerde arandığını ifade etti. Soruşturmanın ciddiyetine değinen polis çavuşu 3 gün tutukluluk talep etti. Yargıç Evren Mürsel; zanlıların soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2025, 09:34