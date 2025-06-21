Lefkoşa’da Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında aracında ve evinde uyuşturucu madde bulunarak tutuklanan Sudanlı Akram Hashim Tayfoor Abdalhaleem hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Zanlı teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Polis; 13 Haziran 2025 tarihinde saat 16.10 raddelerinde Lefkoşa’da İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde CÖŞ ekipleri tarafından Abdalhaleem’in kullanımında bulunan araçta yapılan aramada vites kolunun ön kısmında az miktarda hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis; suçüstü tutuklanan zanlının Küçük Kaymaklı’da bulunan ikametgahında aynı gün 17.10- 17.25 saatleri arasında yapılan arama sonucunda yatak odasında bulunan kıyafet dolabında 13 paket şeffaf renk poşete sarılı toplam yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti.

50 bin nakit teminat yatırdı

Polis; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını belirtti. Polis; bu süre içerisinde ele geçirilen maddelerin analize gönderildiğini, gerekli ifadelerin alındığını kaydetti. Polis; analize gönderilen emarelerle ilgili raporun 19 Haziran’da çıktığını ve bulunan emarelerin uyuşturucu olduğunun teyit edilerek, miktarlarının da belirlendiğini açıkladı. Polis; soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci izniyle bulunduğunu ifade ederek, teminat talep etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 50 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.