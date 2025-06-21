Mesleği kuryelik

Suna ERDEN

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, Lefkoşa’da gerçekleştirilen “Tırpan Operasyonu” kapsamında ele geçirilen satışa hazır 36 paket halinde bir kilo hintkeneviri türü uyuşturucuyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Operasyonda tutuklanan Bwehfa Mapis Istifanuus yeniden mahkemeye çıkarıldı. Bwehfa Mapis Istifanuus’un, polise verdiği ifadede 600 TL karşılığında kuryelik yaptığını itiraf ettiği açıklandı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 10 Haziran 2025 tarihinde Hamitköy’de yaşayan zanlının ikametgahında uyuşturucu olduğuna dair bilgi aldıklarını ve 20.40-21.15 saatleri arasında operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis; ihbar edilen adreste yapılan aramada Istifanuus’un yatak odasında satışa hazır vaziyette 36 ayrı şeffaf naylon poşette toplam bir kilo ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını kaydetti.

Polis; Istifanuus’un ifadesinde uyuşturucu maddeyi 9 Haziran 2025 tarihinde Lefkoşa’da bir konumdan aldığını ve ikametgahına getirdiğini söylediğini aktardı.

İki kez duruşmaya çıkarıldı

Polis; zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını; bu süre içerisinde uyuşturucuların analize gönderildiğini, zanlının cep telefonunda ilk incelemenin yapıldığını söyledi. Polis, Istıfanuus’un cep telefonunda hassas terazi fotoğrafı tespit edildiğini; izahat istendiğinde ikinci bir ifade verdiğini; ifadesinde 2025 yılı Mayıs ayında bir şahıstan 244 gram uyuşturucu aldığını ve başka bir şahsa teslim ettiğini, bu iş karşılığında 600 TL aldığını söylediğini aktardı.

Polis; yapılan muhaceret kontrolünde Istifanuus’un 30 Kasım 2022 tarihinden yakalandığı 10 Haziran tarihine kadar ülkede kaçak yaşam sürdüğünü belirlediklerini açıkladı.

Ne okul ne de iş

Polis, zanlının aleyhine uyuşturucuyla ilgili getirilen davaları kabul ettiğini ancak ikamet izinsiz suçlamasını ise reddettiğini söyledi. Polis; zanlının 2 buçuk yıl herhangi bir okula kayıtlı olmadığını veya herhangi bir işte çalışmadığını açıkladı. Polis; zanlının cep telefonunda ele geçirilen emarelerin incelemesinin sürdüğünü; beklenen raporlar olduğunu belirterek, dava dosyasının hazır olması amacıyla 80 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlının 80 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.